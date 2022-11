Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević bio je gost jutarnjeg programa na televiziji Pink, gde je govorio o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, reagovanju međunarodne zajednice, kao i izjava pojedinih opozicionih političara.

Evropska unija prvo treba da odgovori da li je to Aljbin Kurti ponišio Briselski sporazum u glavnom gradu najjače i najveće evropske države

Na pitanje kakva je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, ministar odgovara da je za sada sve mirno, ali da je zabrinjavajuće da je visoka napetost.

-Situacija je došla u ekstremno delikatnu situaciju nakon smene Nenada Đurića, koji je bio komandir reona Sever, većinsko srpskog regiona i napuštanje Srba iz svih institucija. Mislim da su Srbi vrlo dostojanstveno i ponosno reagovali i uradili taj čin. S jedne strane on jeste iznuđen u kontekstu odluka Prištine, nije ovo bila demonstracija sile Srba. Nije bilo nikakvih parola kakve smo mogli nekada da slušamo i sa naše, srpske strane. Ljudi su zabrinuti i odgovorni. Srbi na KiM su saterani u ćošak. Možemo mi da se pravimo da to ne vidimo, može deo međunarodne zajednice da se pravi da se to ne dešava. To se dešava i to traje 23 godine. Od napada na autobus kod Podujeva do nebrojano nerešenih likvidacija, 2004. pogrom, paljenje naših crkava i manastira- istakao je Vučević i dodao:

Jedino se setite da pričate o ljudskim pravima i slobodama kada pričamo o Srbima

-Evropska unija prvo treba da odgovori da li je to Aljbin Kurti ponišio Briselski sporazum u glavnom gradu najjače i najveće evropske države. Da li je to dogovoreno ili nije, da li je moguće da je Kurti jači od onoga što je propisala EU? Ako je tako onda idemo u ćorsokak, onda je licemerno da se obe strane pozivaju na uzdržavanje. Koliko traje stradanje Srba na KiM koliko je iritirajuća velika tišina međunarodne zajednice, koliko je frustrirajuća nedostatak osuđujućih tonova i poruka, i koliko se gubi svaka iluzija da pričamo o ljudskim pravima i slobodama. Gde su sad konvencije? Jedino se setite da pričate o ljudskim pravima i slobodama kada pričamo o Srbima i Srbima na KiM. Svi drugi imaju ljudska prava i slobode samo Srbi ne.

Amerika je rezervisana, Srbi će se vratiti u institucije

-Ako ostali međunarodni akteri dođu do utiska, stava da EU sa svojim formatom ne vodi ka nastavka dijaloga onda nije za iznenađenje kada čujete da drugi subjekti međunarodne zajednice misle da bi u tome bili uspešniji. Ono što je moj utisak, što je predsednikov rekao, je da je Amerika nešto rezervisanije za potez Aljbina Kurtija, što je dobro, ali ne treba da imamo zabludu da će sada SAD da napuste kurs da je za njih Kosovo nezavisna država. Njima sad ne odgovara nikakva eskalacija. Srbi će se vratiti u institucije. Ovo nije trajno napuštanje institucija, ovo je suspenzija do implementacije Briselskog sporazuma i ispunjavanja obaveza Prištine. Srpska strana sve ispuni, albanska strana ne.

Kako srpski policajac da napiše kaznu svom narodu zbog tablica?

On naglašava da postoji i paradoks oko registarskih tablica, odnosno da je albanska strana u trenutku kada je ukinula KS tablice, statusno neutralne, dovela Srbe u nemoguću situaciju.

-Nemaju opciju. Stavi ih pred svršen čin- ili ćete da stavite tablice koje mi kažemo ili ćemo da vas hapsimo. Kako srpski policajac da napiše kaznu svom narodu zbog tablica? I sada smo na putu da Srbija i Srbi shvate da je Kosovo nezavisna država, ne moramo formalno da ga priznamo, ali da je put Kosova ka Ujedinjenim nacijama i da se mi oslobodimo tog tereta. Tako su nam pričali da se oslobodimo Krajine, pa kada bude Dejton, kada smenimo Miloševića, da sve izručimo u Hag, onda ćemo procvetati i sve će biti sjajno. Mi smo sve to uradili i onda su dolazili novi zahtevi. Pritom nas sve vreme ubeđuju eto još samo malo napora, da malo sagnete još više glavu i onda vam kažu i Nemačka je 1945. godine sa manje teritorija. Da li je moguće da nas upoređujete sa nacističkom Nemačkom? Nas su svuda proterali, nama su uzeli najviše teritorija. Najviše nas je stradalo. Mi smo uvek bili na pravoj strani istorije i za to platili najskuplju cenu. A oni drugi nisu baš uvek bili na pravoj strani istorije, pa su Hitlera dočekivali sa cvećem, hlebom, valcerom.

Sa Tiranom imamo najbolje odnose, a sa Albancima na Kosovu ne možemo da pričamo

Ministar Vučevič je istakao da je ono što je važno da je Srbija za nastavak dijaloga, ali da je za to potrebno dve strane.

-Druga strana poništi i ono što je dogovoreno i to što smo postigli u formi dijaloga jedna strana kaže puj pike ne važi. Toliko se Srbija trudi da sačuva mir i stabilnost, pokušava da vodi otvorenu regionalnu politiku. Pogledajte kakve rezultate daje projekat Otvoreni Balkan, koji je Vučić 2019. godine formirao. Relaksirali smo odnose sa Severnoj Makedonijom, sa Tiranom imamo najbolje moguće odnose u istoriji. Pazite ovo, sa Tiranom imamo najbolje odnose, a sa Albancima na Kosovu ne možemo da pričamo. Zamisao Otvorenog Balkana je da se ljudi slobodnije kreću, da ne traje prelaz pet sati. Srbija ne preti bilo kome. Ne ratuje nam se. Ne želimo da ginu ni naša ni bilo čija deca. Ali se ne plašimo, nemojte nas testirati. Hajde da pričamo, još hiljadu dana ako treba.

Videli ste gospođu Stojković iz koalicije Moramo koja kaže da su tablice nebitne stvari

Ministar odbrane se dotakao i reči bivšeg načelnika Generalštaba i predsedničkog kandidata na izborima Zdravka Ponoša, koji je reagovanje Vojske uporedio sa zagađenošću vazduha.

-Čovek je bio načelnik Generalštaba. A on se sada ruga našoj vojsci. On govori da su ovo izmišljeni problemi o kojima mi pričamo. A onda ide najgluplja teorija tog dela opozicije da je Vučić ovo izmislio da bi skrenuo pažnju sa ne znam čega. Pre bismo pričali o bilo čemu drugom samo da ne pričamo o ratu, o najosetljivijem i najtežem pitanju. Videli ste gospođu Stojković iz koalicije Moramo koja kaže da su tablice nebitne stvari. Ona ne shvata šta je simbolika kod tih tablica- da li Srbija uopšte postoji i da li se odričemo Kosova. Neko se sprda da su dignuti migovi na dronove. Dronove smo kontrolisali drugim sredstvima. Nemojte da vređate našu vojsku, vi ste nekada bili načelnik Generalštaba. To je uvredljiva poruka svim oficirima, podoficirima i vojnicima- naglasio je Vučević.

Toliko je kukavički čekati Aleksandra Vučića po pitanju KiM

-Ljudi su sada ostali bez posla, država Srbija mora da im pomogne. Ti ljudi moraju da žive, da budu egzistencijalno ugroženi, svakako su ugroženi zbog odluka Prištine. Vrlo složena situacija- s jedne strane imamo kod nas deo političke scene koji se zalaže da priznamo Kosovo, da operemo ruke kao Pontije Pilat, i imamo onaj drugi deo koji misli da je trebalo da smo tenkovima već u Prizrenu. I jedno i drugo je pogubna politika. Nemojte da očekujemo da ćemo tuđu decu da šaljemo, a vi da se baškarite u skupštinskim salama. Oni deset godina pričaju kako će Vučić da da Kosovo. I ništa se nije desilo. I niko nije došao da se izvini, da kaže da je pogrešio i kaže lagali smo. On 10 godina brani nemoguć rezultat, pola igrača ima crveni karton, sudija je pristrasan za drugu stranu, a naše publike baš i nema mnogo. Nama ni to nije dovoljno, mi čekamo da sapletemo glavnog igrača. Toliko je kukavičko čekati Aleksandra Vučića po pitanju KiM. Niko nije rešio pitanje Kosova od Berlinskog kongresa. Vi čekate njegovu grešku.

Pogubno bi bilo da se dozvoli da Kurti pošalje policiju sa juga Kosova

Vučević je opet ponovio da je velika odgovornost na KFOR-u i međunarodnoj zajednici i da je general Mojsilović u stalnoj komunikaciji sa KFOR.

-Pogubno bi bilo da se dozvoli da Kurti pošalje policiju sa juga Kosova. Ne mislim da vojska postane policija, već da KFOR obavlja poslove bezbednosti svih građana KiM. Da policija Aljbina Kurtija ne dođe na sever. Ono što nas bezbednosno zabrinjava, albanska strana pravi ozbiljne policijske snage na severu Kosova, gde su većinsko srpske opštine. Što ne sme da radi, to je suprotno sporazumima. Imate još jedan put, koji je veoma opasan, za stabilnost, je da stvaraju vojsku mimo KFOR-a i naoružavaju ih.

