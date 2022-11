Vesić: Novi most na Savi neophodan zbog rasterećenja drugih mostova i smanjenja saobraćaja u centru grada

Na sednici Narodne skupštine Srbije, Goran Vesić, ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u svom obraćanju odovarajući na primedbe poslanice opozicije Jelene Jeremić rekao je da je projekat demontaže Starog savskog mosta, usvojen još davne 1966. godine, na sednici Skupštine grada Beograda kojom je presedavao Branko Pešić tako da današnja odluka nije delo ni Siniše Malog a ni njega već je deo planova razvoja Beograda koji postoje duže od pola veka.

Vesić je u svom obraćanju naglasio, da se infrastrukturalni projekti ne dešavaju preko noći već da se decenijama planiraju.

“Mi živimo u ovom gradu, koji ne samo da treba da se razvija već treba da omogući ljudima da se brzo kreću kroz grad. Saobraćajni institut CIP je uradio projekciju saobraćaja do 2048. godine sa varijacijama kako će izgledati saobraćaj bez novog mosta i sa novim mostom na mestu Starog savskog mosta. Pre CIP-a radjeno u Beogradu je radjeno brojanje putnika od strane relevantnih domaćih institucija a potom i master plan saobraćaja koji je radila renomirana britanska kompanija WSP, jedna od najboljih na svetu.

Istraživanja su pokazala da se izgradnjom novog mosta smanjuje broj putnika na Brankovom mostu za osam odsto, na Gazeli za pet odsto, dok će rasterećenje na mostu na Adi biti četiri odsto.

Takodje u produžetku novog mosta na Savi gradi se tunel Dunav-Sava-Dunav, na mestu gde je pedesetih godina još Tito pokušao da izgradi tunel. Kada se i taj tunel bude izgradio, koji vodi od Ekonomskog falulteta ulazi u brdo i izlazli skoro kod Pančevačkog mosta, obim saobraćaja u centru grada biće manji za 14 odsto. Znate li šta to smanjenje saobraćaja znaći za manje zagadjenje i čistiji vazduh”, rekao je Vesić i dodao da se tako radi kada se planira saobraćaj i kada se sluša nauka.

Vesić je naveo da Stari savski most jeste deo naše istorije ali da nije kulturno-istorijski spomenik, već jedan od “konfekcijskih” mostova koji su se proizvodili u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata za potrebe Vermahta. Taj most je služio nemačkim trupama da idu ka jugu, jer im je železnička komunikacija kroz Srbiju jedna od najvažnijih.

“Niko nema nameru da uništi most, on će naći svoje mesto jer je to deo naše istorije. Dok sa druge strane Beograd zaslužuje veći most, on je neophodan za razvoj našeg grada, jer bez njega mi ćemo imati ozbiljne probleme u saobraćaju. U planu je da se generiše više saobraćaja i usmeri kroz tunel i most će imati četiri saobraćajne trake, dve tramvajnske trake, jednu pešačku i jesnu bicikističku stazu”, zaključio je Vesić.

