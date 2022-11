Ištvan Kaić: Vuk Cvijić kao prototip udbaškog novinara novije generacije

Medijski analitičar Ištvan Kaić objavio je novi autorski tekt koji prenosimo u celosti.

"Istraživačko novinarstvo nam je udbaško. Istraživačke, odnosno udbaške novinare prepoznajemo po tome što rade za izvore u bezbednosnim strukturama i ignorišu prezumpciju nevinosti onih koji su im na meti. Uvek ih je bilo i biće ih, sa čim se izgleda pomirila većina redakcija. No, ranije su s razlogom bili u medijskoj ilegali, držani u senci jer se znao red. Znalo se da nisu pravi novinari, da do informacija ne stižu svojim trudom i radom, da podatke koje objavljuju drugi teško mogu da provere i da stoga ne mogu ubirati plodove profesionalnog novinarstva. Danas, međutim, u vremenu sveopšte manipulacije, sve je izvrnuto. Baš takvi moraju postati najnagrađivaniji i proglašavani najhrabrijim i najboljim što novinarstvo ima. Zašto je to tako? Kako je došlo do inverzije da nekada skriveni i neupadljivi danas ponesu titulu najisturenijih? Gde nam se zametnula profesija novinara? Da li se na primeru karijere jednog čoveka, slučajno ili ne, prelama čitava novija istorija strukovnog propadanja i rađa doba udbaško-novinarske eksproprijacije?"

