Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u dvodnevnu posetu Parizu, gde će sutra učestvovati na petom Pariskom forumu o miru.

Kako je Vučić istakao, izuzetno je zadovoljan današnjim sastankom sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, dodajući da je dosta stvari o kojima trenutno ne može da govori.

- Poneo sam sva dokumenta koji potvrđuju stavove Srbije, predao ih, govorio o ozbiljnosti našeg pristupa, želju da se situacija stabilizuje, ali i frustraciji našeg naroda. Srpska reč znači mnogo više nego nečiji potpisi. Govorili smo o evropskoj perspektivi, svim pitanjima o našoj saradnji. Privrednih komora,Medefa, o aerodromu... Ljudi znaju kako to danas izgleda - priča Vučić.

Vučić je dodao da Makrona doživljava kao iskrenog prijatelja naše zemlje, navodeći da je siguran u to, da i makron Srbiju izuzetno poštuje i ceni.

- Verujem da možemo velike stvari da potpisujemo kada dođe u beograd. Biće mnogo detalja o kojima ćemo da pričamo, ali danas ne - naveo je predsdnik Srbije.

Govoreći o dešavanjima na KiM, Vučić ističe da je uvek spreman za kompromis, ističući da ne veruje da će ga biti, zbog prištinske strane.

- Rekli smo šta su uslovi za povratak u institucije, ali ne znamo šta će se desiti dalje. Mi smo imali dobar stastanak zbog naših bilateralnih odnosa, i drugih, a što se Prištine tiče, nisam optimističan. Doneo sam danas dokument za tablice, i pokazao ih Makronu. Oni neće to da daju, jer su to jednostrano ukinuli 2020. godine. Ja samo tražim ono što piše - rekao je Vučić.

Mi smo mali, slabi, ja nisam pametan, ali nisam idiot, nemojte od nas to da pravite, dodao je Vučić.

- Oko tablica su neke stvari nemoguće. Lične karte smo rešili, i tada su mi rekli "Molim te uradite to" mi ćemo preuzeti na sebe sve što se tiče tablica, i mi smo uradili to, ali se ništa nije desilo - rekao je Vučić, govoreći o SAD, i neispunjenjima uslova.

Kako je ponovio, današnji sastanak sa Emanuelom Makronom jeste bio jedan od najvažnijih koje je do danas vodio sa njim.

Predsednik se dotakao i rata u Ukrajini, dodajući da je dobra vest da postoje neki razgovori, jer je to pokazatelj da će doći do nekog rešenja.

- Mislio sam da će Rusi pružiti veći otpor oko hersona, ali eto, prevario sam se. Moramo da budemo svesni da sami moramo da kreiramo svoju budućnost, u vojničkom smislu moramo sami o sebi da brinemo, čuvamo vojnu neutralnist, jer je ona dokaz našeg slobodarskog pristupa, da budemo svoji na svome, sačuvamo dobar odnos prema prijateljima i na Zapadu i Istoku. Nama je jasno koliko je naša pozicija teška - rekao je Vučić.

Brinućemo o sebi, mnogo bolje nego što smo ranije, čuvajući svoju vojnu neutralnost, dodao je Vučić.

- Bezbroj puta sam govorio o tim sankcijama Rusiji. Prošlo je mnogo od tada, i mi smo posle 4 dana izašli na sastanak, i otkriću vam tajnu. Bilo nas je sedam ili osam u kabinetu, od premijerke do mnogih drugih. Nije pisao to nikakav tim, novinar, lično sam svojom rukom pisao zaključke, pa je to tek onda prekucano. Ti zaključci su život Srbije, moj život. Oni su izdržali 270 dana najtežih pritisaka u savremenoj srpskoj istoriji. Oni su suština, i naša srž. I posebno nisu takvi da vodimo politiku sankcija, prema onima koji su nas štitili 2025. godine. Možemo od toga da se odreknemo u slučaju da imamo mač nad glavom, i to ne bih krio od naroda. Nemamo mač nad glavom, i ja to znam, nije lako, nije jednostavno, a to niko ne zna bolje od mene - rekao je predsednik, pa dodao:

- Ja odlično znam koliko možemo, ne treba mi niko od političara da mi priča šta ja reba, a šta ne. Nikakav problem u Srbiji niko nije imao, kao što imaju ovde u parizu, kod nas je poskupljenje 7 ili 8 odsto. Pustite da vodimo odgovorno zemlju, rezultati sve pokazuju. Srbija je slobodna i nezavisna zemlja, u tim zaključcima je sve. Nije to pisano da bismo držali konkerenciju za novinare, nego da bi ušlo u istoriju, kako je jedna mala slobodarska zemlja rekla nešto drugačije od ostalih, i izdržala sve. Probu prijateljstva, poštovanja i odgovornosti. Kad budem morao, ja ću to naciji da kažem, ali smao onda kad budem morao - kazao je Vučić.

Predsednik Francuske Emanuel Makron dočekao je Vučića ispred Jelisejske palate, uz prisustvo garde Republike Francuske, a potom je usledio tet-a-tet sastanak.

Ovaj susret dolazi u momentu kada je Beogradu predstavljen nemačko-francuski plan za rešavanje spora između Beograda i Prištine, a za sutra je planiran radni ručak sa predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

