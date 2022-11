VUČIĆ GOVORIO O RUSKOM POVLAČENJU IZ HERSONA: Šta to znači za Srbiju?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je šta znači povlačenje Rusije iz Hersona za našu zemlju.

- Mogu da govorim šta to znači za nas, ne mogu o njihovim odnosima da govorim. Očigledno je da postoje neki razgovori koje više ne negiraju ni Amerikanci ni Rusi. To je dobra stvar da postoje neki razgovori. Nekom će se rešenju približavati kada postoje neki razgovori. Nisam verovao da je to moguće. Drago mi je da je moguće i što je moja procena po tom pitanju bila pogrešna. Mislio sam da će Rusi pružiti žešći otpor oko Hersona, očigledno sam pogrešio - rekao je Vučić i dodao:

- Nama to pokazuje koliko moramo sami da kreiramo i brinemo o našoj budućnosti. Moramo sami o sebi da brinemo, ako hoćemo i želimo da branimo našu vojnu neutralnost. Nama je svima jasno koliko je naša pozicija teška.

Na pitanje da li će sada biti dodatnih pritisaka Vučić kaže: - Sada mogu da nam kažu: "Pogledajte kako su prošli Rusi, a kako ćete proći vi mali Srbi". Uvek to mogu da izvuku iz fioke. Ali dobro, mi znamo kako da se ponašamo. Neke lekcije smo naučili, a brinućemo o sebi i vojno, čuvajući svoju vojnu neutralnost.

