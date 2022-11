VAŽAN VUČIĆEV GOVOR IZ PARIZA: Pustite da vodimo zemlju, na odgovoran način, jer rezultati sve pokazuju - SRBIJA JE OZBILJNA, NEZAVISNA ZEMLJA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati, nakon čega se obratio javnosti.

- Razgovarali smo dugo. Razgovarali smo i o KiM, o našim bilateralnim odnosima. Poneo sam sva dokumenta koji potvrđuju stavove Srbije, predao ih, govorio o ozbiljnosti našeg pristupa, želji da se situacija umiri i stabilizuje, ali i frustraciji našeg naroda i o tome kako izgleda kada neko ne ispuni 10 godina ono što mora da ispuni. Srpska reč znači mnogo više nego nečiji potpisi - rekao je Vučić. - Govorili smo i o evropskoj perspektivi. O saradnji. Zadovoljan sam razgovorima.

Predsednik je rekao da očekuje posetu Makrona Beogradu početkom sledeće godine, te dodao da francuskog predsednika doživljava kao iskrenog prijatelja naše zemlje, navodeći da je siguran u to, da i Makron Srbiju izuzetno poštuje i ceni.

- On je predsednik velike zemlje, ja sam predsednik jedne ponosite, za mene najlepše zemlje, ali ipak male. Ja Makrona doživljavam kao prijatelja naše zemlje. Dugo se poznajemo i verujem da su velike stvari pred nama.

Na pitanje da li postoji mogućnost sastanka sa Kurtijem, predsednik kaže da je postojala, ali da ne veruje da će ga biti.

- Postojala je, uvek sam spreman, ali ne verujem da će ga biti. U ovom trenutku, Srbi su u svom zvaničnom saopštenju napisali jasno šta su uslovi za povratak u institucije, a od toga smo jako daleko - rekao je Vučić i dodao:

- Danas sam doneo i dokumente oko tablica o kojima pričamo i pokazao sam ih Makronu. Oni neće to da daju, jer su to jednostrano ukinuli 2020. godine. Ja samo tražim ono što piše. Samo da nam niko ne izmišlja ono što ne piše - rekao je Vučić.

O izjavi Rona Džonsona

Predsednik je komentarisao izjavu američkog senatora Rona DŽonsona, koji je rekao da "ako Kurti misli da ima podršku SAD da nije baš tako".

- Ron DŽonson je veteran u senatu. Izvanredan čovek. Veliki poznavalac situacije i veoma važan čovek. Obnovio je sada mandat u veoma tesnoj trci. Hvala mu na tome što to primećuje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je šta znači povlačenje Rusije iz Hersona za našu zemlju.

- Mogu da govorim šta to znači za nas, ne mogu o njihovim odnosima da govorim. Očigledno je da postoje neki razgovori koje više ne negiraju ni Amerikanci ni Rusi. To je dobra stvar da postoje neki razgovori. Nekom će se rešenju približavati kada postoje neki razgovori. Nisam verovao da je to moguće. Očigledno da je moguće. Drago mi je da je moguće i što je moja procena po tom pitanju bila pogrešna. Mislio sam da će Rusi pružiti žešći otpor oko Hersona, očigledno sam pogrešio - rekao je Vučić i dodao:

- Nama to pokazuje koliko moramo da budemo svesni da sami moramo da kreiramo i brinemo o našoj budućnosti. Moramo sami o sebi da brinemo, ako hoćemo i želimo da branimo našu vojnu neutralnost. Nama je svima jasno koliko je naša pozicija teška.

Na pitanje da li će sada biti dodatnih pritisaka Vučić kaže:

- Sada mogu da nam kažu: "Pogledajte kako su prošli Rusi, koji su treća vojna sila sveta, a kako ćete proći vi mali Srbi". Uvek to mogu da izvuku iz fijoke. Ali dobro, mi znamo kako da se ponašamo. Neke lekcije smo naučili, a brinućemo o sebi i vojno, čuvajući svoju vojnu neutralnost.

O Ponoševoj izjavi

Podizanje borbene gotovosti vojske uvek je blagorodno, lekovito i pokazuje stanje vojske, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući izjavu Zdravka Ponoša da je Vučić podigao borbenu gotovost vojske više puta nego što je to radio Tito.

- Još nisam uspeo toliko puta da podignem borbenu gotovost ni hiljaditi deo koliko su oni uništili naših tenkova, strela, igli, zolja, osa i svega drugog i to ni za šta - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Parizu.

Naveo je da podizanje borbene gotovosti pokazuje stanje vojske i da se time uočavaju slabe tačke i šta je to što može da se promeni, a da se istovremeno čuva, štiti i brani zemlja i to, kako je rekao, ne onako kako je to rađeno 2004. i 2008. godine već na pravi način kao što to čini sadašnja vlast, čuvajući mir i stabilnost.

- To je moj odgovor na neozbiljne tvrdnje nekih politčara - zaključio je Vučić.

Slobodna Srbija - to je moj život

Na pitanju da li ćemo uvesti sankcije Rusiji predsednik je podsetio da je Srbija iznela stav o ratu u Ukrajini četvrti dan nakon početka.

- Otkriću vam tajnu. Bilo je nas sedmoro ili osmoro u kabinetu. Nije pisala moja sekretarica, lično sam svojom rukom pisao zaključke. Sam sam ih pisao. Ti zaključci su politika koju vodimo, moj život i život Srbije - slobodne i slobodarske. Ti zaključci su izdržali 270 dana najtežih pritisaka u savremenoj srpskoj istoriji. Zato što su oni naša suština i srž. Da čuvamo Međunarodno javno pravo, da osudimo one koji krše to pravo i uđu na teritoriju drugih zemlja, ali i da ne vodimo politiku sankcija. Možemo možda toga da se odreknemo u slučaju da imamo mač nad glavom, i to ne bih krio od naroda. U ovom trenutku nemamo mač nad glavom, i ja to znam, nije lako, nije jednostavno, a to niko ne zna bolje od mene. Ja najbolje znam koliko možemo. I ne treba niko od analitičara i raznih pametnjakovića da mi soli pamet kako sam urozio nešto, jer nisam ugrozio ništa - rekao je predsednik.

- Da li ste u Srbiji osetili hladnoću i probleme? Nikakav problem u Srbiji niko nije imao, kao što imaju ovde sa povećanjem cena gasa i električne energije. Pustite da vodimo zemlju, na odgovoran i ozbiljan način, a rezultati sve pokazuju. Srbija slobodna i nezavisna zemljam. Borimo se za nezavisnost svoje Srbije. Za snagu svoje Srbije i poštovanje našeg stava. Nije to pisano da bismo držali konkerenciju za novinare, nego da bi ušlo u istoriju, kako je jedna mala slobodarska zemlja rekla nešto drugačije od ostalih, i izdržala sve. Probu prijateljstva, poštovanja i odgovornosti - zaključio je Vučić.

Završen sastanak, Makron ispratio Vučića do automobila

Nakon sastanka predsednik Makron ispratio je predsednika Vučića do automobila i srdačno su se pozdravili a što se vidi na priloženim slikama.

Sastanak sa Markonom

Makron je Vučića dočekao ispred Jelisejske palate, uz prisustvo garde Republike Francuske, a potom je usledio tet-a-tet sastanak.

Predsednik Vučić stigao je u dvodnevnu posetu Parizu, gde će sutra učestvovati na petom Pariskom forumu o miru.

Ovaj susret dolazi u momentu kada je Beogradu predstavljen nemačko-francuski plan za rešavanje spora između Beograda i Prištine, a za sutra je planiran radni ručak sa predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Poslednji put Vučić i Makron, koji su do sada imali 15 susreta, razgovarali su početkom oktobra u Pragu, u okviru samita o inicijativi za uspostavljanje Evropske političke zajednice, kada je održan trilateralni sastanak, kojem je prisustvovao i nemački kancelar Olaf Šolc.



Pariski forum o miru, pod motom "Savladavanje višeslojnih kriza", sutra će otvoriti predsednik Francuske Emanuel Makron i on će okupiti državnike i eksperte iz celog sveta.

Pariski mirovni forum ima za cilj podsticanje međunarodne saradnje u savladavanju globalnih izazova i očuvanju mira.

Od 2018. se Pariski mirovni forum posvećuje pronalaženju konkretnih rešenja i mera za suočavanje sa globalnim izazovima.

Posebnost tih mera i rešenja je da imaju međunarodnu dimenziju, jer u izradi učestvuju različiti akteri iz celog sveta.

Borba protiv klimatskih promena je jedna od tema kojom se bavi Forum već duže, a pandemija je otežala postizanje ciljeva u toj oblasti.

Od rata u Ukrajini veći deo sveta je pogođen posledicama tamošnjih sukoba, kroz humanitarne krize, rastuću inflaciju i cene energenata, kao i rastuću nesigurnost u snabdevanju namirnicama, ali i političkim i ekonomskim poremećajima većih razmera, pa je ove godine najveći fokus upravo na toj temi.

Tako i sam moto dvodnevnog skupa ukazuje da će se učesnici posvetiti pitanju kako zaustaviti rat u Ukrajini, ali pre svega i kako se suočiti sa posledicama, sprečiti polarizaciju u svetu, koji bi minirali kolektivne napore.

Na različitim panelima, sutra i prekosutra, razmotriće se višeslojne krize sa kojima se suočavamo trenutno i učesnici će pokušati da daju svoj doprinos u savladavanju problema.

Na programu su paneli koji će se baviti ophođenjem prema posledicama višeslojne krize po stanovništvo, saradnjom u doba konflikata, novim postavljanjem globalizacije u polarizovanom svetu, usredsređivanjem globalne saradnje na zelenije i održivije društvo, uspostavljanjem etičkijeg i bezbednijeg digitalnog sveta, kao i podsticanjem inkluzivnijeg i pravednijeg društva.

Predsednik Vučić prisustvovaće panelu "Unilateralizam uprkos ratu", na kojem će biti Makron, predsednik Argentine Alberto Fernandez, predsednik Gvineje Bisao Umaro Embalo i albanski premijer Edi Rama, a sutra ga očekuje i bilateralni susret sa mađarskom koleginicom Katalin Novak.

