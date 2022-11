ODLOŽENA PRIMENA MERE KAŽNJAVANJA VOZAČA SA SRPSKIM TABLICAMA NA KIM: Kurti na zahtev SAD za 48 sati odložio primenu odluke

"Zahvaljujem ambasadoru Hovenijeru na njegovoj posvećenosti i angažovanju. Prihvatam njegov zahtev za odlaganjem za 48 časova mere izricanja kazni za nelegalne "KM" (i druge) automobilske tablice. Srećan sam što ću raditi sa SAD i EU na pronalaženju rešenja u naredna dva dana", objavio je Aljbin Kurti na Tviteru.

I thank Ambassador Hovenier for his commitment and engagement. I accept his request for a 48-hour postponement on imposition of fines for illegal ‘KM’ (and other) car plates. I am happy to work with the US and the EU to find a solution during the next two days. https://t.co/iXq1SCM8JL