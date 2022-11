PETKOVIĆ: Vučić se sutra obraća javnosti povodom sporazuma sa Prištinom o tablicama

Povodom večerašnjeg dogovora Beograda i Prištine, posle sutrašnjeg sastanka sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović, javnosti će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će govoriti o svim detaljima postignutog sporazuma, rekao je direktor Kancelarije za KiM i pregovarač naše zemlje u Briselu Petar Petković.

- Ovim dogovorom sutra od 8 časova nema nikakvih kazni od 150 evra, nema nikakve kaznene politike ni u svim ostalim fazama koje su bili deo odluke Aljbina Kurtija u vezi sa procesom preregistracije - poručio je Petković.

Kaže da smo ovim dogovorom sačuvali mir i stabilnost.

- Ovim dogovorom uspleli smo da sačuvamo naš narod na severu Kosova i Metohije. Ovim dogovorom ostaju KM tablice, koje su zakonske, koje izdaje Srbija. Biće u upotrebi i dalje. Jedino gde ćemo zastati, zastaćemo fizički sa izdavanjem potpuno novih KM tablica i to sve do trenutka dok se ne dogovorimo i ne pronađemo konačno rešenje po pitanju tablica, a i onako za poslednje tri godine se nisu izdavale. Kurti je večeras prihvatio sve ono što je odbijao svih prethodnih dana. Uspeli smo da sačuvamo mir i stabilnost. Poručujem srpskom narodu da mogu da spavaju, sačuvali smo naše, srpske KM tablice - poručio je on.

