BEZ JAKE PRIVREDE NEMA JAKE DRŽAVE! BASTA ZA PINK: Fokus će biti na domaćim preduzetnicima i OTVARANJU NOVIH RADNIH MESTA (VIDEO)

Ministar privrede Rade Basta poručio je danas da bez jake domaće privrede nema ni jake države.

- Još uvek sagledavamo situaciju, analiziramo tekuće probleme i za nekih 60 do 90 dana ćemo izaći pred javnost sa konkretnim predlozima. Naš fokus će biti da izjednačimo domaće sa stranim privrednicima i izmenimo zakon o preduzetništvu i da napravimo novi zakon koji će poboljšati rad preduzetnica, da obezbedimo dovoljne finansije, za ta mala preduzeća koja su stub srpske ekonomije - rekao Basta za Pink.

Ministar je istakao da je ekonomija u svetu u recesiji i najviše je pogodila Evropu, što će se preslikati i kod nas.

- Pored otvaranja novih radnih mesta naš fokus će biti i na tome da sačuvamo postojeća. Za to je potrebno napraviti i dobru poslovnu klimu kako bi se ljudi oslobodili straha da uđu u biznis, da edukujemo mlade i da im omogućimo sredstva za pokretanje biznisa - napomenuo je Basta i dodao:

Nama će biti fokus radnici, studenti, mladi u privredi, majke sa troje i četvoro dece i regionalni razvoj privrede pošto imamo izgrađenu infrastrukturu u poslednjih 10 godina zahvaljujući predsedniku Vučiću.

Basta je ukazao da u ranijem periodu u pojedinim delovima Srbije nije bilo puteva, priključaka za gas, a bez toga ne može privreda da raste.

- U 15 gradova, u 15 opština ćemo organizovati besplatne edukacije za mlade i sve one koji žele da pokrenu sopstevni biznis. To će raditi ministarstvo. Da bi se to ostvarilo potrebna su dodatna sredstva da se ulože u edukaciju mladih - napomenuo je Basta.

Kako je dodao, privalačenje stranih investicija je dobar posao, ali kada istekne ugovor biznis mora biti samoodrživ, a ne dođe do otpuštanja radnika.

- Fokus je domaća privreda, jačanje domaće privrede - podvukao je Basta, koji smatra da Srbija mora imati jake porodične firme i dodao:

Očekujem i dolazak dve velike kompanije. Pokušaćemo i da izmenimo Zakon o radu gde bi studenti imali klizno radno vreme, kako bi mogli da dođu ujutru u sedam na posao, odrade dva sata i vrate se i ponovo nastave svoj posao.

Najavio je i kategorizaciju regiona, te istakao da će prioritet biti oni koji su malo zapušteni i odakle mladi migriraju u velike centre.

- Da bi ostali u svom mestu, moraju imati uslove za rad, a to mora država da mu obezbedi. Mi ove godine moramo da se borimo za nova radna mesta i za očuvanje postojećih. Privlačenje investicija nije lak posao. Izuzetno sam zadovoljan što je Srbija prepoznata kao zemlja koja ima dobre uslove za investiranje - zaključio je Basta.

Autor: