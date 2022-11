Predsednik Vučić iz Norveške: Postoji ogromna zainteresovanost za rešavanje energetskog problema

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Norveškoj, gde će danas i sutra razgovati sa najvišim zvaničnicima i imati susrete sa predstavnicima energetskog sektora.

-Vučić je tako započeo prvu radnu posetu Norveškoj u svojstvu predsednika Srbije, nakon što je u Beogradu pre dve sedmice održana konferencija zajedno sa Norveškom i zemljama Zapadnog Balkana o mogućnostima ulaganja u obnovljive izvore energije.

Predsednik Vučić izjavio je da je razgovarao o važnim pitanjima za našu zemlju sa kraljem Norveške i njihovim premijerom.

- Razgovarali smo suštinski i dubinski jer znate da Norveška bolje i tačnije dijagnostikuje situaciju na terenu od svih ostalih zemalja, i da je ona neko ko čuva mir. U skladu sa tim razgovarali smo o Kosovu i Metohjiji, o samom procesu dijaloga. Ja kao i obično nisam prebacivao krivicu na drugu stranu -reako je Vučić i dodao da nema nikave sumnje da će oni da nastave da prate taj proces.

Kako je rekao, ono što je bilo prioritetno u njihovim razgovorima je energetika.

- Jutros je ministarka Đedović imala svoje razgovore, mi večeras imamo razgovore sa norveškim kompanijama oko ulaganja u našu zemlju. I to je suština, postoji ogromna zainteresovanost za rešavanje energetskog problema. Mi smo razgovarali i unutar naše delegacije kako da obezbedimo finansije i uložimo u obnovljive izvore energije, kako bi nam vazduh i voda bili čisti. Moramo da radimo i hidroelektrane. Zato nam je potrebna pomoć Norveške - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da energetika nije samo pitanje nafte i gasa, tu je pitanje kompletne naše mreže.

- Mnogo toga moramo da promenimo kod sebe i da ulažimo mnogo. Moramo da ulažemo više u izvore čiste energije, ali to moramo da uradimo tako a da zaštitimo i naše srpske resurse - izjavio je Vučić.

Kako je rekao, ponuđena su nam tri rešenja, na nekoliko stranica gde se jasno vidi šta sve moramo da uradimo.

- Prvi koraci su bolni, a to su velike promene u našim javnim preduzećima. Samo za jedno preduzeće su rekli da nije promena rukovodstva, za sve ostale su rekli da treba da se zamene. Mi smo čak ponudili Norvežanima da nam pomognu i daju neke svoje ljude rekao je predsednik i dodao:

- Nama to nije mesto za otimanje para i partijsku kasu, to treba da bude uspešno preduzeće koje treba da donosi profit Srbiji - kaže Vučić.

Kada je u pitanju spoljnotrgovinska razmena između Norveške i Srbije Vučić je rekao da ne možemo tako lako povećati trgovinski razmenu, iako smo uspeli da je poboljšamo.

Vučić je rekao da je Norveška sada važna zemlja.

- Ona nije članica Evropske unije ali je članica NATO-a, i ona je sada poput nekada Švajcarske. Njena spoljna politika je veoma značajna. Drugo ne zaboravite prvi put me je primio kralj Harold i njegov prestolonaslednik, i to nije lako. Ponosan sam na činjenicu što su naši razgovori trajali duže nego što je predviđeno - rekao je Vučić i dodao:

- Oni biraju koga će od predsednika da pozovu. Ja sam veoma počastvovan. Taj razgovor je protekao prijateljski, i potrudio sam se da neke nove stvari saznam i naučim - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da je glavna tema razgovora bio energetski sektor, i da ćemo sa njima raditi u potpunosti našu energetiku, a da će nam oni pomoći. Razgovarali smo i o nekim istorijskim stvarima, i o tome šta nas je sve kroz istoriju zbližavalo.

On je rekao da sprsku delegaciju večeras očekuje i biznis forum, i da veruje da ćemo od njih mnogo toga naučiti.

Čekajući na poziv šefa evropske diplomatije Žozepa Borelja na novi dijalog Beograda i Prištine, Kurti je izjavio da je status Kosova i Metohije za njega završen još u julu 2010. godine. Novinari su pitali Vučića o čemu će biti reči u daljim pregovorima.

Vučić rekao da ako gospodin Kurti kaže da je za njega završeno pitanje statusa, on mu je zahvalan, jer je i za njega pitanje statusa završeno.

- Ja se na jednom važnijem aktu baziram. Tu svršenost statusnog pitanja to je povelja UN 1244, ako je to u pitanju, onda mogu da kažem da nemam previše nade, već imam samo strah od budućih događaja. gospodin Kurti se uglavnom oslanja na silu velikih i moćnih zemalja sa zapada i računa da će one biti te koje će da primoraju Srbiju da nešto prihvati. dobro je da znamo na šta računaju - kaže Vučić.

On je rekao da njemu nije mnogo važan ni Vuk Jeremić, niti bilo ko drugi, potpuno su ne važni i ne predstavljaju ništa bitno na srpskoj političkoj sceni, i nikoga ne interesuje šta oni imaju da kažu.

- Da bilo je mnogo loših poteza u našoj prošlosti. Bilo ih je i sedamdesetih i osamdesetih. Neki ljudi su objektivnije sagledavali svoje nacionalne interese, bojkotujući sve srpske institucije od devedesete godine, a mi se pravili da se ništa ne dešava, računajući na našu snagu uvek potcenjujući nekog drugog. To je sve ono što Albanci i danas rade, misleći da mogu specijalnom policijom da reše probleme na severu ne razmevajući da time samo podstiču naš narod da bude još odlučniji protiv njih - rekao je Vučić i dodao:

- Što se srpskog naroda na Kosovu i Metohiji tiče, srpski narod bukvalno vri. Da u gornjem Kuscu skupite onoliko hiljada ljudi, to je malo mesto nedaleko od Novog Brda, gde su ljudi sa svih strana okruženi Albancima. I opet su se skupili da pokažu svoju gnev i nezadovoljstvo. To znači daim je prekipelo. Prekipelo je svima - kaže Vučić i dodaje da je naše da se borimo i čuvamo našu zemlju.

Vučić je reako da nije mogao da gleda utakmicu između Srbije i Kameruna jer je bio na sastanku sa predsedinik Vlade Norveške.

- Žao mi je naravno što nismo pobedili. Razlika između građana Srbije i tih iz političke opozicije, naši ljudi su tužni, da ima ja solim pamet da znam bolje kao što zna Lutovac, ja sam zahvalan Draganu Stojkoviću na svemu što je uradio za srpski fudbal i našim reprezentativcima. Imali smo jednu pesm, igrali smo , izgubili smo, igraćemo i pobedićemo. Danas nam je bolja i jača reprezentacije nego pre četiri, pet godina.

U petak ću biti svim srcem uz "orlove" i navijaćemo svi zajedno. Ljubav se pokazuje kada je teško i kada si nekom potreban, tako da svim srcem uz mommke i Piksija , makar gubili pet puta počećemo da pobeđujemo i bićemo jači i u fudbali i u ekonomiji.

