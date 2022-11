TOPLI STANOVI I KUĆE! Vučić o energetskoj situaciji: Gasa i struje će biti dovoljno, za sada nismo imali problem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Pink da je energetika ključna tema.

- Energetika postaje najviši interes svakog građanina,. Sutra ćemo videti najmodernija postrojenja vezana za obnovljive izvore energije. To je ključna tema, to je tema svih tema. Preživećemo ovu zimu, ja te dane brojim kao u vojsci. Počeo sam da brojim od 180 i nešto. Potrošili smo nešto gasa, oko 7 posto. Immao još dosta gasa, relativno dobro stanje u hidrokapacitetima, sačuvamo uglja, za loše vremenske uslove, za sada nismo imali problem. U stanovima je pretoplo, cena nafte će ići značajno dole ako sve bude u redu - rekao je Vučić.

On je zaključio da ćemo ovu zimu da prezimimo uz finansijske probleme sa kojima se država suočava jer je najveći deo tereta preuzela na sebe.

- Svuda je inflacija pojela mnogo više nego što plate prate - rekao je Vučić.

On je govorio i o projektima sa Norveškom.

- Koji smo značajni objekat od devedesetih izgradili u našoj zemlji? Nismo uradili ništa jer je to uvek bilo ili partijska prćija ili prćija nedovoljno sposobnih ljudi. Našli smo najbolje u svetu, nemam ništa protiv da postavimo i norveške stručnjake, mi to ne znamo. Dobro je da imamo od koga da naučimo - rekao je predsednik o temi reformi u javnim preduzećima radi napretka u energetkom sektoru.

- Ja se time ponosim, želim da pokažem ljudima da nam nije stalo da držimo bilo koje preduzeće da bismo imali novac za stranke. Želimo da izvršimo ozbiljnu tranziciju po tom pitanju i da se onda pozabavimo ekologijom, ugljem, obnovljivim izvorima energije. To je sve ono što radimo sa Norvežanima, za to su nam potrebne milijarde i milijarde evra. Zbog toga ćemo imati energije i čistiji vazduh i vodu. Energija je sve, naredne godine ćemo trošiti još više. Sada u Beogradu imate gasne elektrane ali i taj gas morate da obezbedite. To je sedam posto našeg ukupnog konzuma - dodao je on.

Autor: