Predsednik Srbije Aleksandar vučić od juče boravi u Norveškoj gde se sastao sa najvišim zvaničnicima i norveškim privrednicima. Glavna tema razgovora bila je energetika.

Dr Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radiklane stranke, izjavio je za Pink da svaka poseta na bilateralnoj osnovi, i koja znači unapređenje ekonomske saradnje nama je dobro došla.

- Još ne znamo sve detalje posete, predsedik to nije još saopštio, u svakom slučaju kako sam ja shvatio Norvežani bi trebalo da imaju savetodavnu funkciju u procecu reforme Elektroprivrede Srbije, koja je nosilac raznih negativnih pojava još iz komunističkog vremena, a koju je skoro potpuno upropastila Zorana Mihajlović, bivši ministar energetike i rudarstva, tako što je sprečila nove otkope na Kolubari - kaže Šešelj.

On je rekao da jednu stvar ne smemo zaboraviti, a to je da je oduvek elektro-privreda bila jedna od glavnih sredstava vođenja socijalne politike, dodajući da to moramo zadržati.

- Dakle, struja mora biti jeftina, jer se tako socijalni položaj stanovništva popravlja, a struja mora biti jeftina i zbog privrede, pogotovu stranih investitora koji će ovde privući jeftina energija. Ako je struja jeftina onda možemo uštedeti i na drugim državnim donacijama da bi ti strani investitori došli ovde - ističe Šešelj.

On dodaje da i pored toga moramo reformisati elektro-privredu.

- Zorana Mihajlović je forsirala ove vetro elektrane, korišćenje sunčeve energije, što je sad glupost - kaže Šešelj i dodaje:

- Mi treba našu nauku da usmeravamo, Elektrotehnički fakaultet i neke druge fakultete da spremaju kadrove i za vetro parkove i za solarne elektrane, a ne da odmah prelazimo na to, to je mnogo skuplja energija nego što je mi proizvodimo iz uglja. Bog nam je dao ogromne zalihe uglja, ima ih najmanje za 30 godina možda i za 5, treba da ih potrošimo jer je to sada najjeftinije, a ne da se uzdamo u boga da nam tu Košavu češće pošalje - rekao je Šešelj.

Priče da će kraj rata u Ukrajni doneti i kraj energetske krize nisu tačne kaže Šešelj.

- To nije tačno. Prvo neće doći skoro do kraja rata u Ukrajini, tamao ratuje Rusija sa celim NATO-om. I to dok jedna stranen bude poražena, a to nikako ne može biti Rusija, neće se završiti - kaže on.

Prema njegovim rečima trebamo sve energetske izvore da stavimo u funkciju, ali je kod nas najeftiniji energetski izvor hidrielektrana, i da vidimo gde još u Srbiji mogu da se izgrade.

- Ovo su bili nesrećni eksperimenti sa malim hidroelekrtranama, gde su korita malih reka i potoka stavljana u cevi pa narod ostajao bez vode za sebe, za stoku i za navodnjavanje poljoprivrednih površina - kaže Šešelj.

Prema njegovim rečima imamo još nekoliko uslova za podizanje hidrocentala, a najvažnija bi bila Buk Bijela u saradnji sa Republikom Srpskom.

- Dakle, potrebno je da imamo u dogledoj budućnosti stručni kadar koji je sposoban da se bavi proizvodnjom struje na bazi energije vetra i energije sunca, ali da do tada iskoristimo sve zalihe uglja - zaključio je Šešelj.