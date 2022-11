VUČIĆ: Pod Norveškom palicom znanja, radićemo za naš energetski sektor!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Norveškoj. U okviru posete jutros je posetio Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) u Trondhajmu, gde se sastao sa srpskim studentima.

Nakon obilaska Univerziteta poručio je da su napravljeni kontakti koji će nam biti važni u budućnosti.

- Drago mi je što nam je Norveška partner, što žele da rade sa nama i što smo mnogo toga danas naučili - rekao je Vučić.

Kako kaže, moramo da budemo otvoreni prema svetu, da učimo od njih. Dodaje da je ponosan što je mnogo toga mogao da nauči.

- Na samom Univerzitetu, ali i u istraživačkim centrima i fabrikama smo uglavnom našli ljude iz Bosne i iz Srbije. Mnogo sam srećan što ti ljudi razmišljaju kako kada i na koji način da se vrate kako u Srbiju, tako i u neke druge zemlje u regionu - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ima nagoveštaja za velike investicije, ali da, dodaje, mora da se vidi šta je najbolje za našu zemlju.

- Moramo da postignemo određene stvari za nas. Moramo da imamo pravo preče kupovine električne energije. Nisu to laki dogovori, najlakše je privući investicije, ali moramo da pronađemo šta je naš najveći interes u svemu tome - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da do 2050 godine moramo da uložimo 32 milijarde evra, kao i da samo u elektromrežu treba da uložimo oko 10 milijardi. Kako kaže, radićemo to sa onima koji to najbolje mogu da urade.

- Ovde prave litijumske baterije, a mi zabili glavu u pesak i kažemo da ćemo da živimo od tri kile cveća. Ne može tako, moramo da idemo u korak sa svetom, a ne da kasnimo - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je važno da pod Norveškom palicom znanja, da radimo u budućnosti za naš energetski sektor.

- Mi smo potpuno nespremni za električna vozila. Svet je otišao napred, moramo da gledamo da držimo korak sa njima, a ne da zaostajemo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da moramo da promenimo odnos i prema sistemu obrazovanja, kako bi mogli da gradimo moderan svet.

Kako kaže, moramo da radimo na ljudima koji treba da čine budućnost Srbije, a za to je, dodaje, najbitnije imati dobre Univerzitete.

Predsednik je rekao da, kada je Kosovo u pitanju, da je statusno pitanje za njega završeno.

