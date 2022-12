Dačić: Nećemo bez borbe dopustiti članstvo Prištine u Savetu Evrope

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Beograd neće bez borbe dopustiti članstvo Prištine u Savetu Evrope.

- Upozorio sam na kompleksnost pitanja članstva Prištine u Savetu Evrope i napomenuo sam da članstvo neće proći bez borbe - rekao je Dačić u izjavi za Tanjug iz Lođa posle sastanka sa koleginicom sa Islanda Tordis Kolbrun R. Gilfadotir čija država treba da preuzme predsedavanje Savetom Evrope.

- Pitanje članstva Prištine ruši sve principe kojih se držimo kada je pitanju teritorijalni integritet Ukrajine - rekao je Dačić, i napomenuo da bi se o takvom važnom pitanju prvi put odlučivalo preglasavanjem ili putem međusobnih optužbi, a ne konsenzusom.

Kada je u pitanju saradnja sa Islandom, Dačić je rekao da je potrebno više raditi na produbljivanju međusobnih odnosa.

- Oni imaju neke druge probleme. Ja bih bio srećan da je u našem regionu glavni problem ribolov što je za njih to bio glavni problem pa su odustali od članstva u EU - rekao je Dačić.

Takođe, on je naveo da se polako se gubi smisao postojanja jedne ovakve organizacije kakva je OEBS.

Dačić je postavio pitanje svrhe postojanja ovakvi međunarodnih foruma kada na njemu ne učestvuju svi predstavnici, aludirajući na to da je Poljska zabranila dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova.

- OEBS nije isti bez svi država, od Vankuvera do Vladivostoka. Mislim da polako prelazimo granicu svrhe postojanja jedne ovakve organizacije, gde niko nikoga ne sluša i gde nijedna odluka nije obavezujuća, gde na kraju krajeva nikakve odluke i ne mogu da budu donete, jer je za to potreban konsenzus. To je jedna potpuna paraliza rada međunarodnih organizacija - istakao je Dačić.

Šef diplomatije Srbije je kazao da je spreman da aplaudira kada se sa samitu bude govorilo da su Krim i Donjeck deo Ukrajine i ističe da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.

- Ja ću reći da je Kosovo Srbija, ali nisam siguran da ću dobiti isti aplauz. To dovoljno govori o dvostrukim standardima - naglasio je Dačić.

Podsetio je da je bivša SFRJ bila zemlja osnivač OEBS-a i ocenio da bi govor, koji je u Helsinkiju 1975. godine održao Josip Broz Tito, i dalje bio aktuelan.

- Glavna poruka je detant ili popuštanje. Ili će doći do popuštanja ili će doći do svetskog sukoba. Tu nema nikakve dileme, najveća žrtva će biti građani - kazao je Dačić i dodaje da se Srbija trudi da ne bude deo tih svrstavanja i da "država vodi računa o svojim interesima“

