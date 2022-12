Brnabić o Radi Trajković i Nenadu Rašiću: SMETA IM KAD VUČIĆ KAŽE DA IH JE KURTI IZABRAO SA DNA KACE, JE L' TREBALO DA KAŽE SA VRHA KACE? PA TO JE TA KACA, JER TO SU TAKVI LJUDI!

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostovala je u emisiji Hit Tvit na televiziji Pink gde je komentarisala izjave Rade Trajković i Nenada Rašića o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom narodu na KiM

Brnabić je dodala da niko bolje ne kaže istinu u lice od Vučića.

- On je uspeo i niko drugi da osmisli i implementira kampanju oko priznavanja, možemo svi da se busamo u grudi, on je smislio i rekao kako će se implementirati sve. Zbog toga mislim da je važno da on bude u Tirani. Niko nema takav politički kredibilitet kao što ima Aleksandar Vučić - dodala je ona i dodala:

- Ja nisam znala za tvit Vesne Pusić gde ona pokazuje svoj neverovatan svoj demokratski potencijala i da koga briga što Srbetreba da predstavlja neko ko je dobio 0,2 odsto na izborima. Ja čestitam gospođo Trajković, vi ste jedna hrabra gospođa koja hoće da predstavlja Srbe na Kosovu i Metohiji iz Beograda - kaže ona i dodaje:

- Ona je rekla da su Srbi ubili Olivera ivanovića, takve stvati ni Kurti ne bi govorio. Kakve bljuvotine izgovara samo i sve jeto za nju uredu i prihvatljivo. Smeta im kada Vučić kaže "Kurti je našao ljude sa dna kace", pa šta je trebalo da kaže sa vrha kace, tu su negde, iz te kace, da li sa dna ili sa vrha to su ti ljudi. Ona i Rašić imaju obraz da predstavljaju Srbe sa 1.500 glasova. Sramota je, ali je Kurti u njima našao ozbiljne saradnike - kaže Brnabić.

