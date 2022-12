DA SE NAJEŽIŠ! Kurtijev HARAČ u Velikoj Hoči: Ovako ROSU specijalci zaplenjuju vino od srpskog vinogradara (VIDEO)

Srđan u svojoj vinici ima 40.000 litara vina i imao je rok da to prijavi do 15. januara.

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ponovo je danas udario na Srbe na Kosovu i Metohiji poslavši svoju policiju u centar Velike Hoče.

Pripadnici specijalne jedinice Rosu policije, zajedno sa predstavnicima tzv. Carine Kosova nalaze se ispred kuće Srđana Petrovića u Velikoj Hoči i čekaju da dođe cisterna u kojoj će biti zaplenjeno vino.

Iako godinama Srđan vino nije prodavao već ga je čuvao za neke bolje dane i u skladu sa zakonima tzv. Kosova svoju firmu je stavio u „mirovanje“, od strane carine je danas obavešten da se očekuje dolazak cisterne koja će pretočiti vino i zapleniti ga.

Srđan u svojoj vinici ima 40.000 litara vina i imao je rok da to prijavi do 15. januara, čak je i po saznanju da je pokrenut postupak otišao kod nadležnih službi u želji da izmiri obaveze i da plati kazne ukoliko je u nečemu pogrešio.

– Hteo sam da platim sve što sam dužan, rekli su mi da će me to koštati oko 35.000 evra i na sve sam pristao, čak su mi rekli da je sve u redu i da to treba da platim, ali evo danas su mi carinici pred vratima zajedno sa specijalcima iz Rosu jedinice i ne znam šta da radim. Ovo vino će biti pokvareno ako se sve preteče u jednu cisternu kako su oni nameravali. Pomešaće više vrsta vina i to nikom neće biti na korist, a šteta će biti ogromna za mene – rekao je Petrović.

U ovom trenutku ispod porodične kuće Petrovića očekuje se dolazak cisterni, a u dvorištu kuće i na ulici ispred okupljen je veliki broj meštana koji su zabrinuti zbog ovakve situacije jer su i sami proizvođači vina.

