Vesić: Nema odlaganja rokova za završetak Moravskog koridora

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je, nakon učešća na Regionalnoj look-up eko konfernciji na Kopaoniku, da je kompnija Behtel koja gradi Moravski koridor potvrdila da će prva deonica tog auto-puta biti završena do kraja aprila naredne godine.

Komapnija Behtel je u razgovoru sa mnom i gospodinom Aleksandrom Antićem (direktor Koridora Srbije) rekla da stoji iza toga da će do kraja aprila biti završen deo od Pojata do Makršana, što je istpred Kruševca. Do kraja septembra biće završen deo do Koševa, znači biće priključen Kruševac i onda imamo još dve deonice. Od Adrana, što je već priključenje Kraljeva, prvi kvartal 2024. i onda ćemo imati poslednji deo između Koševa i Vrbe kod Kraljeva, što znači priključenje Terstenika i Vrnjačke banje 2025. godine, izjavio je Vesić za Tanjug.

Naglasio je da, uprkos nekim aktuelnim kašnjenjima radova, odlaganja krajnih rokova za njihovo okončanje neće biti, a to je prvi kvartal 2025. godine.

On je nalgasio da je to prvi auto-put u Srbji koji se prostire pravcem istok-zapad i dodao da će on, uz Fruškogorski koridor, brzu saobraćajnicu ka Golupcu i još neke sprojekte koji su u planu, povezati potpuno Srbiju savremenum putevima, što je veoma važno za razvoj zemlje.

