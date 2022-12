Petković oštro osudio incidente na KiM: Kurti pokazao svoje 'srbomrzačko lice'

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je današnjom, kako je rekao, sinhronizovanom akcijom Prištine i kosovske policije Aljbin Kurti još jednom pokazao svoje "srbomrzačko lice" i da "banditskim metodama" želi da protera srpski narod sa svojih vekovih ognjišta.

To se, rekao je Petković za Tanjug, danas videlo u Velikoj Hoči, južno od Ibra, ali i u Leposaviću, severno od Ibra gde je, kako je naveo, Rosu policija napala i vršila teror nad srpskim narodom na KiM.

Kako je rekao, dok su u Velikoj Hoči vršili bukvalno napad i teror nad porodicom Petrović koja proizvodi vino, za to vreme Rosu policija je maltretirala decu u vrtiću u Leposaviću s obzirom na to da je, kako je dodao, pod oklopnim vozilima i ratnim naoružanjem Rosu policija upala u taj vrtić u vreme dok su deca spavala.

"Kako se osećaju roditelji te dece samo kada pomisle da su specijalci Rosu, Kurtijeva policija da je bila na vratima vrtića, a tamo su spavale i bebe i dečica od godinu i po dana, dve godine?", upitao je Petković.

Istakao je da je ovakvo ponašanje Kurtija apsolutno neprihvatljivo.

"Videli ste u Velikoj Hoči šta se sve dešavalo, gde su bukvalno zavezivali i vlasnika vinarije Petrović za banderu. Kakvo je to ponašanje Aljbina Kurtija? Šta on želi time da učini srpskom narodu? Naravno, on time želi da protera srpski narod sa prostora KiM", rekao je Petković i dodao:

"Super majstore. Prosuo si u vino i rakiju. Super majstore, pogazio si hleb koji jedu Srbi na KiM. Želiš da proteraš srpski narod sa KiM. Je l' to ta tvoja demokratija koju prosipaš svuda po svetu?".

Petković je istakao da srpski narod više neće da trpi "zulum" Kurtija, da nam upadaju u vrtiće, prosipaju vino i rakiju, upadaju u kuće domaćina, da se ponašaju na bezobziran način.

"Neće narod to više da trpi i jednostavno međunarodna zajednica mora već jednom da preduzme neophodne korake kako bi se zaustavilo ovo ludilo Aljbina Kurtija", zaključio je Petković.