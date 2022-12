Brnabić: Jako je teška situacija u vezi sa KIM

Na regionalnoj konferenciji u Novom Sadu predsednica vlade Ana Brnabić rekla je komentarišući protest Srba u Rudaru da su Srbi na Kosovu i Metohiji na ivici strpljenja, ivici snage i da su pokušali danas da na najlepši mogući način apeluju svim međunarodnim partnerima da iskažu razumevanje za njihove probleme.

"Jedino što Srbi na KIM žele jeste poštovanje vladavine prava i garantovanje ljudskih prava za sve i to osnovnih ljudskih prava. Ako treba da bude neko uhapšen, da zna zašto, da porodica zna zašto, da znaju gde se uhapšeni nalazi, da li je dobro, da li je dobio lekove ako prima neke terapije, a ne da ljudi budu hapšeni i maltretirani samo zato što su Srbi", izjavila je Brnabić.

Srpska premijerka je dodala da je predsednik Aleksandar Vučić u stalnoj komunikaciji sa evropskim zvaničnicima.

"Predsednik je u stalnoj konsultaciji sa našim evropskim partnerima i sa MIroslavom Lajčakom i sa partnerima u Sjedinjenim američkim državama i sa Srbima na Kosovu i Metohiji, kako bismo držali situaciju mirno i pod kontrolom, koliko to može da bude, ali čini mi se da nema dovoljno jasnog ograđivanja od poteza Prištine i da to nije u skladu sa vladavinom prava i da ne mogu takve stvari da se tolerišu. To bi bila jasna poruka, a na kraju krajeva to što Srbi traže ne da nije mnogo, već osnovna stvar koja ne treba ni da se traži već se u 21. veku podrazumeva", rekla je Brnabić.

