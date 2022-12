KURTIJEVI LJUDI PLANIRAJU JURIŠ DA RUŠE BARIKADE: Nova otvorena pretnja iz Prištine!

Još jedna otvorena pretnja stiže iz Prištine: ukoliko misija Kfor ne ukloni barikade na kojima Srbi već 15 dana traže osnovna prava, to će učiniti kosovska policija.

Vlast premijera privremenih institucija na KiM Aljbina Kurtija samo traži alibi za obračun s našim narodom, pa proteste na barikadama proglašavaju za glavni problem u južnoj srpskoj pokrajini.

Ne pominjući da su se Srbi odlučili na ovaj potez posle godina maltretiranja, nepoštovanja Briselskog sporazuma, izbegavanja da se formira Zajednica srpskih opština, hapšenja bivših policajaca bez obrazloženja, i upada Kurtijevih specijalaca na sever, tzv. ministar unutrašnjih poslova DŽeljalj Svečlja rekao je da je sigurnosna situacija pogoršana i da se čeka da Kfor reaguje i skloni barikade, a, ukoliko se to ne dogodi, kaže da će onda - kosovska policija.



- Kfor već neko vreme traži da sami uklone barikade. Sada čekamo da ispune obavezu. Imamo policajce na Jarinju i Brnjaku. Verujem da su Kfor i međunarodni faktori opredeljeni da to učine što pre. Zbog veće stabilnosti, čekamo da to učine oni koji su postavili barikade ili Kfor. Čekanju je došao kraj - rekao je Svečlja, i dodao da prikupljaju podatke o jednom od lidera SL Milanu Radoičiću i da će uskoro pasti u njihove ruke.

Iz Srpske liste poručili su da nemoć i nervoza Svečlje sve više dolaze do izražaja ovih dana.

- Nakon što je zahvaljujući svojim safari posetama severu Kosova i Metohije i divljanju svojih specijalaca doveo do usijanja situacije na terenu, a srpski narod primorao da se brani na barikadama, on nastavlja sa lažnim optužbama protiv Srba. Pretnje koje uplašeni Svečlja upućuje potpredsedniku Radoičiću su smešne i neće uplašiti ni njega, ni bilo kog Srbina na barikadama. Ipak, ove pretnje i uvrede koje Svečlja upućuje liderima Srpske liste najbolje oslikavaju antisrpski karakter vlade Aljbina Kurtija čiji ministri zloupotrebljavaju svoje pozicije i institucije za obračun sa Srbima, i time najbolje otkrivaju represivni i diktatorski karakter režima u Prištini - naveli su u SL.

Dok stižu pretnje iz Prištine, Srbi su i juče bili na barikadama tražeći da budu oslobođeni uhapšeni Miljan Adžić, Slađan Trajković i Dejan Pantić, da se specijalci povuku sa severa i da se formira ZSO. Prepreke se nalaze na glavnim magistralnim pravcima na severu Kosova i Metohije. U blizini Banjske pripadnici specijalne jedinice policije postavili su punkt za kontrolu vozila i putnika, a njeni pripadnici naoružani su dugim cevima.

Srbi sa KiM juče su sumirali i utiske sa mitinga u Rudaru pre dva dana, gde su još jednom ponovili šta traže. Okupljanje im je, poručili su, dalo dodatnu snagu da se na barikadama istraje do kraja do ispunjenja zahteva.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je da je skup jasno pokazao, ne samo jedinstvo i slogu, već i da kada je teško svi Srbi na KiM, i severno i južno od Ibra, imaju zajedničku poruku da žele da budu svoji na svome i da žive u miru.

- Nisu Srbi na KiM ti koji svojim delovanjem provociraju bilo kakvu eskalaciju sukoba, već se to čini izjavama iz Prištine. Kada neko kaže da će se barikade ukloniti uz žrtve, to je jasna poruka šta je nekome cilj. Srbi su jasno rekli da ne vide problem između dva naroda, već u onome ko vodi vladu u Prištini, a to je Kurti. Od kad je stupio na dužnost premijera privremenih prištinskih institucija provocira jednostranim potezima - istakao je Jevtić, i pitao međunarodnu zajednicu šta radi da ga spreči da protera preostale Srbe sa KiM.

Prištinske vlasti zatražile su od NATO prebacivanje bivšeg srpskog policajca Dejana Pantića, jer su, kako su obrazložili, "lokalni Srbi podigli barikade da bi to sprečili".

On se nalazi u pritvorskom centru kod Jarinja, a Priština je od Kfora zahtevala helikopter da on bude prebačen u zatvor. Pantić je uhapšen na Jarinju pre dve nedelje, uz optužbe da je napao policajca dok je ulazio u prostorije opštinske komisije u Severnoj Mitrovici.

On tvrdi da je u to vreme bio u prodavnici. Priština, inače, nema helikoptere, pa su ovih dana dok traju barikade, nekoliko puta tražili pomoć Kfora i u prebacivanju pripadnika policije.

