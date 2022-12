U TOKU JE SASTANAK VUČIĆA SA SRBIMA SA KiM IZA ZATVORENIH VRATA! Predsednik Srbije poručio: Svaki dan mira, svaki dan stabilnosti koji kupimo, to nam je život i šansa više za budućnost (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara iza zatvorenih vrata sa Srbima sa Kosova i Metohije.

Predsednik Vučić se na početku razgovora zahvalio pristiglim predstavnicima Srba sa severa KiM i rekao da uskoro stižu i Srbi sa barikada.

- Mi smo prethodnih dana pokazivali da postojimo kao narod na Kosovu i Metohiji. Svakog časa očekujemo da Dejan Pantić bude kući sa svojom porodicom, pošto se sada zaobilaze barikade. Njihov zahtev je bio da ga ROSU dovede, ali izdejstvovano je da to uradi EULEKS. To je značajna simbolična pobeda. Ono što imamo u papirima, da se ne procesuiraju ljudi koji su bili na barikadama, to imamo nedvosmisleno napisano - izjavio je Vučić.

vučić je rekao da više ne moramo da se pozivamo na dokument Rasmusen-Tači, već da imamo poseban papir koji daje prava Srbima na KiM i državi Srbiji, a Kforu nameće obavezu da ne smeju da šalju snage na sever Kosova.

- Ja im ne verujem ništa, da će Kurti poštovati ovo. Ali šta drugo. Danima i noćima smo imali veoma teške razgovore. Znam koliko vam je teško da kažete lepu reč o državi, ali videli ste koliko se ne štedimo, i da se za svaku reč borimo. Za reč barikade smo se borili celu noć, da niko ko je bio na barikadama ne može da bude procesuiran - istakao je Vučić.

Kako kaže, očekuje večeras i nemoguće zahteve, a šta god da bude ostaće uz svoj narod.

- To je moj izbor, i kada sam se kandidovao, meni je bila važna vaša podrška, i uvek sam je imao, a dužan sam i da je vratim - poručio je Vučić.

Vučić je rekao da je otkazao svoju godišnju konferenciju koja je trebala da bude sutra, i da će je držati pred Božić.

- Hvala vam još jedanput, ja dobro znam sa kojim se problemima suočavate, sve nepravde koje ste pretrpeli, i šta su nam radili sve ove godine. I nikada se nisu ponašali ovako kao od dolaska Kurtija na vlast - naveo je Vučić.

Snežana iz Nerodimlja, koja je izbegla sa Kosova i Metohije i pretrpela maltretiranje u rukama terorista, pa se vratila zato što je želela da zasnuje porodicu u Kosovskoj Mitrovici, obratila se predsedniku Vučiću i zamolila za mir.

- Molimo vas za mir, za vašu diplomatiju i inteligenciju, da se potrudite da ostanemo na svojim ognjištima - zamolila je.

Vučić je nakon njenog obraćanja podsetio da je Srbima sa KiM zabranjivano da glasaju na referendumu i na izborima, kao i da Zapad nikada nije osudio Prištinu za to.

- To je ponižavajuće za nas, ali to su ljudi koji su priznali nezavisno Kosovo, i mi smo za njih remetilački faktor. Kada slušam izjave iz jedne zemlje, koja se poziva na moral i stalno poziva na poštovanje rezolucija. Svaku pomenu, i Liban i Ukrajinu, ali ne pominju Rezoluciju 1244, zato što su je pogazili tenkovima i avionima, i baš ih briga. Barikade su dovele do toga da se neka reč čuje o pravima Srba. I ovaj rezultat koji smo dobili nikada ne bismo imali da ljudi nisu izašli na barikade. Videli ste danas ovu histeričnu reakciju Kurtija, nakon odluke suda o Dejanu Pantiću. Čekaće, i on i neki drugi, da nam vrate zato što smo pokazali čvrstinu. Ali moramo biti i mudri i pametni - naglasio je.

Vučić kaže da su male verovatnoće danas da dobijemo pomoć i podršku od nekoga i da je spas bio ovde.

- Mi do juče nismo imali ni vojsku. Ako uspemo bilo šta da dogovorimo večeras, ovde ću da pozdravim više od 2.500 vojnika i policajaca, uglavnom specijalaca, koji su u jednoj kasarni danima i nedeljama. I da im se zahvalim što su bili spremni. Ali ja mislim da naš cilj mora da bude da čuvamo mir. Ja znam da naši ljudi nikada neće biti zadovoljni, dok ne budu znali da žive u Srbiji, a ne u nekoj drugoj državi. To je suština, i ja to znam - kazao je Vučić.

Kaže da je i sinoć i danas slušao primedbe naših ljudi, ali kada pita šta da se radi, onda dobija drugačije odgovore.

Predsednik Privremenog organa opštine Leposavić u ostavci Zoran Todić je rekao da je ovo samo deo ljudi koji svih ovih 23 godine se bore da opstanu na KiM i da barikade nisu prve barikade, već vid i način otpora Srba da ostanu na Kosovu i Metohiji.

- Ne treba da se delimo na Srbe severno i južno od Ibra. Ljudi koji su ostali južno od Ibra prihvatili su mnoge stvari koje su im nametnuli albanci i međunarodna zajednica. Od prvog dana kada je vojska SRJ napustila KiM, naš narod na severu se organizovao. Ostali smo da živimo samo zato što smo se suprotstavili. Vuklo je to jedno drugo, i sada neke stvari dolaze na naplatu. I spiskovi, i hapšenja, i izlazak iz institucija - kazao je Todić.

On kaže da ne vidi volju kod dela međunarodne zajednice da se reše neke stvari.

- Mi svi sebe doživljavamo kao stanovnike Srbije, i želimo da gradimo budućnost naših naraštaja koji dolaze. Videli smo da iz pravca Prištine ništa dobro nije stizalo za srpski narod. Izašli smo svi jedinstveno iz tog kosovskog sistema, zato što tamo nema ništa dobro za nas. Nijedna vlada iz Prištine nije uradila ništa dobro, da mi možemo da gradimo život - kazao je Todić.

Zoran Todić podseća da Priština nema regulisan ni penzioni ni zdravstveni sistem, i da ne može ništa da ponudi ljudima koji žive dole.

- Mi osim vas, i pomoći naše države, nemamo nikoga drugog. Ja sam to predočio i našim ljudima na barikadama. Bilo je raznih reagovanja, nismo svi isti i ne doživljavamo ove probleme na isti način - dodao je on.

Todić kaže da ih brine prisustvo specijalaca iz Prištine na severu, i da Srbi osećaju kao da nešto hoće da im naplate.

Predsednik Vučić je pitao Todića da otvoreno kaže šta očekuju od Srbije.

- Boljitak koji se oseća u Srbiji osećamo i mi tamo. Renoviranje objekata, stanogradnja, toga nije bilo u proteklih 30-40 godina. Svesni smo da ako je Srbija jaka, taj boljitak i mi možemo da očekujemo. Mi nemamo problem sa Albancima, već sa vlastima iz Prištine. Znam da se nalazite pred pritiscima. Mogu da zamislim kako je vama, i želim da budete istrajni, a podršku naroda ste imali uvek. Mi smo tu svoji na svome. Želim da poručim da zaista na teror i represiju koju doživljavamo godinu i više dana, bilo je i ranije al nikad ovom silinom, ja sam rešen da ostanem da živim dole. Ne bih voleo da država ima problem, svima nam je potreban mir. I Albancima. Ima na KiM dovoljno prostora za sve nas - rekao je Todić.

On kaže da su ljudi očekivali od predsednika da u razgovorima sa međunarodnom zajednicom izdejstvuje da prištinski specijalci više ne dolaze na sever.

- To uliva strah kod naših ljudi. Kada sam predočio ljudima da ste uspeli da SAD i Evropa budu garant ovog papira, dobio sam pitanje zašto se ne pritisne Priština da se donese zakon o amnestiji, i da Priština to zakonom ne garantuje. Najbitnije je da niko nije stradao - kazao je on.

Vučić je rekao da svi vide da se Todić nije bavio partijskim delovanjem, i da je rekao sve što treba, pa i primedbu koju je sinoć izneo.

Vučić je odgovorio da moramo da pokušamo da gradimo neku vrstu poverenja i da imamo neki odnos sa međunarodnim partnerima.

- Kada sam dolazio da objašnjavam za Briselski sporazum rekao sam da ćemo se na njega pozivati za koju godinu... Svaki sporazum je koristio međunarodnoj zajednici da koriste za ono što njima odgovara - ocenio je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da Albanci prave greške, da misle silom da oteraju Srbe i da će na taj način sve oterati od sebe,

- Ja nisam došao da pričam da smo pobedili, nemam osmeh na licu... Znam da ćemo za tri meseca da imamo nove probleme, znam sa kakvim ludakom u Prištini imamo posla. Svaki dan mira koji kupimo, svaki dan stabilnosti koji kupimo, to nam je život i šansa više za budućnost - rekao je Vučić i dodao da je upravi dobio vest da je Pantič stigao svojoj kući,

To je naša mala taktička pobeda.

Aleksandar Filipović, doskorašnji šef operative na severu KiM, objasnio je zašto su Srbi napustili institucije.

- Bitno mi je da naglasim da sam išao u školu u Kosovskoj Kamenici, da sam se školovao u Beogradu, i da sam profesionalac. Mi smo hteli da se integrišemo, da bi ljudima bilo bolje, i njima su puna usta sprovođenja zakona, a ja vam kažem da pravo i pravda ne postoje u tzv. Kosovu. Što se tiče baš tih stvari mogu da pričam do ujutru, ali poslednjih godinu i po dana je postalo neizdrživo. Mi smo bili primorani da napustimo institucije. Mi ništa nismo mogli da promenimo na terenu, to je došlo do izražaja dolaskom specijalaca - rekao je.

Filipović kaže da Albanci tvrde da su na celom severu kriminalci, što je neistina.

- Imate situaciju da brane srpske proizvode. Ja hoću da moja deca piju mleko koje sam i ja pio, i automatski su gurnuli ljude u sivu zonu, a onda smo svi postali odjednom kriminalci. Jedan primer ću navesti. Pre par meseci su jednog našeg sugrađanina koji je vozio kiselu vodu i pivo, ispalili su 400 metaka da bi zaustavili kamion. On je krenuo da beži, pucali su i na njega, a kada je pao unakazili su ga do neprepoznatljivosti. Ja sam poslao moje policajce da vide šta se dešava, a oni su mi rekli da je unakažen toliko da ne znaju ko je. Poslali smo hitnu pomoć, a oni su ih zadržavali i pretresali. Pazite, nisu dozvolili Hitnoj pomoći da pomogne povređenom. Inspektorat je rekao da nema elemenata krivičnog dela - rekao je on.

Filipović se zahvalio predsedniku Vučiću i generalima i rekao da je narod svestan kolike oni pritiske trpe.

Slavko Simić, doskorašnji poslanik, pričao je o problemima sa kojima su se susretali.

- Predsedniče, srpski narod sa severa Kosova i Metohije je sateran u ćošak - naveo je on i istakao da je to narodu dozlogrdilo.

Simić je rekao da narod želi da zna koja im je strategija u budućnosti i dodao da su odlučni da sačuvaju svoja ognjišta.

Vučić je rekao da razume sve emocije i upitao Simića šta dobijamo ako narod ostane na barikadama jer su svi zahtevi koji su navedeni ispunjeni.

- Ne vidim smisao u toj kuknjavi. U pravu si Filipoviću za sve što si rekao. Samo te pitam šta mi dobijamo. Ostanete na barikadama sutra, šta da objasnimo onima koji su ispunili skoro sve naše zahteve. Ako im kažemo da im ne verujemo, pa sa kim ćemo da razgovaramo sutra. Ajde pre nego što zaratujemo da probamo da razgovaramo. Drago mi je što si večeras radi svoje popularnosti otišao i korak dalje nego sinoć. Govoriš ono što ljudi vole da čuju. Ali pitam hoćeš li ti da nosiš sutra kovčeg nekome, ili ćete da me zovete, pa da ja rešavam probleme - rekao je Vučić.

Vučić kaže da niko Srbe ne može da lovi kao zečeve, iako bi to voleli.

- Ako krenu, pa uhvate jednog od nas ili dvojicu kao zečeve, nema više zečeva, pošto zečevi postaju vukovi. Pa više nema nikakvih garancija. Ja sam i mimo svega danas razgovarao dodatno sa predstavnicima SAD i EU. Govorio sam čak i o imenima ljudi, i govorio da ne sme da se ide dotle. Ne postoji nijedan Srbin sa KiM čije ime ne znam, a da je na neki način bio ugrožen - kazao je Vučić.

Vučić ističe da su naši ljudi osetili svoju snagu, i da je država iza njih, ali da moramo biti racionalni i odgovorni.

- A ne da se dodvoravamo i sopstvenim i tuđim niskim strastima. Na kraju krajeva, ti kao policajac, imaš obavezu istu ko i ja. Da osim o porodici i komšiluku brineš i o državi. Znaš da ne mogu ništa, ja nemam račune u inostrantsvu. Reci ljudima, da li sam ja kukavica. Ali mi moramo da vodimo državu u celini, a uvek da vodimo računa o narodu na KiM - istakao je Vučić.

Vučić je rekao da su pored svih prepirki Srbi znali da u njemu imaju i oca i brata.

- Ceo svet me optužio da sam organizovao barikade. Nisam ni znao, saznao sam sa tri sata zakašnjenja. Nisam se povukao ni tada, postavio sam svoja leđa, i rekao da sam ja uz narod na barikadama. To je moj narod, i biću uz svoj narod. Ali mora da postoji racionalan i odgovoran pristup. Kako će da vas love kao zečeve, šta ćemo da sedimo i ćutimo. Izvukli su i oni lekciju. Jeste li pročitali ove papire. Evo ih ovde na srpskom. Nađi jednu lošu stvar za nas. Plus ono što smo razgovarali oko Pantića, i što ćemo i dalje da se borimo za uhapšene Srbe - ističe predsednik.

Vučić kaže da zna kako gone i naš narod južno od Ibra, i da i dole ima uhapšenih Srba.

- Šta da uradimo nego da se borimo. Uhapsite jednog, intervenisaćemo. Ako uhapsite drugog, onda znamo da nije greška, pa ćemo da reagujemo - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je čuo da su mu spremili teške uslove za državu i naveo da će ih upitati šta time dobijamo i dodao da će uskoro zamoliti sve novinare da izađu iz sale.

- Čuo sam da su mi spremili uslove teške, pa ću ih izneti. Doći će kasnije ljudi iz kriznog štaba da mi saopšte šta su njihovi uslovi. Samo razmislite još jednom, pre kraja večeri, šta dobijamo ako ostanu barikade. A ja sam u stanju 500 stvari da vam kažem koje mi dobijamo ako se povuku ...moraćete kao drugu da mi objasnite, kao drugu koji bi bio sa vama, a ne u Beogradu, da objasnite šta je plan...a ne mogu to da govorim pred javnošću, ali moram da čujem šta je vaš plan - istakao je Vučić.

Vučić ističe da nije pitanje kako da izginemo, već kako da ne izginemo, a sačuvamo svoju otadžbinu.

Jasmina Savić iz Sočanice je rekla da se obraća predsedniku ispred svih majki koje su na barikadama već 20 godina.

- Rešeni smo da istrajemo. Tu su svi moji rođeni, ja sam se tu rodila, i rešeni smo da ostanemo tu. Na barikadama nije lako, preko makadama idu naši saniteti sa trudnicama i dijalizama. Sve to trpimo već godinama, ali nemamo drugi izlaz, a u ime svih žena i svih ljudi vas molim da iskoristite vašu političku mudrost, za koju znamo da je imate – kazala je ona.

Jasmina je zapitala da li je moguće da ljudi koji se pozivaju na demokratiju, poput Kurtije, da šalju ROSU i duge cevi na majke koje šetaju decu u kolicima.