VESIĆ: Sa optimizmom i verom u sebe idemo u Novu 2023. godinu!

Godinu iza nas obeležilo je mnoštvo izazova, od krize zbog rata u Ukrajini koja je zahvatila celu Evropu, preko nastavka pandemije, do nestabilnosti na Kosovu i Metohiji izazvanih ekstremističkom politikom Aljbina Kurtija i privremenih vlasti u Prištini, napisao je na Fejsbuku ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

"Uprkos svim poteškoćama, zahvaljujući mudroj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija nije stala, borila se i ostala nezavisna.

Nastavili smo da radimo i da čak i u vremenima krize povećavamo budžete za razvojne i kapitalne projekte. Po tome smo jedinstveni u ovom delu Evrope.

Predstojeću 2023. godinu dočekujemo sa puno optimizma i sa istom željom da od Srbije stvaramo modernu i uspešnu državu.

Stara kineska poslovica glasi da "onaj ko gradi, gradi budućnost".

Ponosan sam što ćemo sledeće godine nastaviti da gradimo Srbiju i osiguravamo njenu stabilnu budućnost ispunjavajući zadatke i viziju predsednika Aleksandra Vučića.

Od velikih projekata u 2023. godini očekuje nas otvaranje autoputa od Pojata do Kruševca, završetak obilaznice oko Beograda do Bubanj potoka, završetak auto-puteva Ruma – Šabac, Novi Beograd – Surčin, kao i brze saobraćajnice Iverak – Lajkovac. Nastavljamo radove na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, Niš – Brestovac, počinjemo radove na deonici pruge Niš – Dimitrovgrad, potpisujemo ugovor o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša a naš aerodrom ”Nikola Tesla” naredne godine značajno uvećava svoje kapacitete i postaje glavno čvorište avio-saobraćaja u ovom delu Evrope.

Vama i vašim porodicama želim dobro zdravlje, mnogo sreće, ljubavi i uspeha.

Sa optimizmom i verom u sebe idemo u Novu 2023. godinu!

Živeli!"