ŽIOFRE: Građanima Srbije sigurno neće biti potrebne vize za ulazak u EU

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Emanuel Žiofre izjavio je danas da građanima Srbije "sigurno neće biti potrebne vize za ulazak u EU" i da sankcije Rusiji nisu ključan, ali su postale važan uslov za otvaranje novih klastera u pregovorima, a govorio je i o KiM.

- Sigurno neće biti viza za Srbiju prema Evropskoj uniji, 2023. ćemo usvojiti jedan administrativni mehanizam za zemlje kojima nije potrebna viza za ulazak u EU - rekao je Žiofre.

On je objasnio da će građani Srbije pre putovanja morati da popune formular putem interneta, ali da će se to odnositi i na ostale države kao što su SAD i Izrael, te da to nema veze sa vizama.

Pored toga, Žiofre je rekao da sankcije Rusiji nisu jedini uslov za otvaranje klastera u okviru evrointegracija Srbije, ali da je spoljna politika sada postala "centralnija" u pregovorima "jer je takva stvarnost".

Dodao je da Vlada Srbije uverava EU da nije neutralna kada je reč o ratu u Ukrajini, ali je rekao da to nije dovoljno i da su sankcije važne kako bi bili preduzeti konkretni koraci.

Na pitanje da li je priznavanje tzv. Kosova uslov za prijem u EU, ponovio je da je uslov "normalizacija odnosa Beograda i Prištine", te da Evropska unija ne nameće šta će se dve strane dogovoriti.

- Jasno je da svi sporazumi koji su postignuti do sada treba da se sprovedu. To uključuje i pitanje Zajednice srpskih opština, to treba sprovesti bez odlaganja i mi se za to zalažemo, radimo na tome da se sve sprovede", rekao je i dodao da je u diplomatiji nekada potrebno vreme, ali je "važno biti istrajan" - naveo je on.

Šef EU delegacije je dalje ocenio da je "očigledno" da se Srbija i EU približavaju, a ne udaljavaju, ali da proces ima uspone i padove.