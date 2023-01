Đurić: Gradićemo tri nova mosta, velika zahvalnost Vučeviću i državi. Ove godine izdvajamo 20 miliona dinara za subvencionisanje kupovine bicikala

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić govorio je danas za Prvu televiziju o izgradnji tri nova mosta u Novom Sadu, infrastrukturnim projektima, kao i Dočeku koji je organizovan večeras u našem gradu.

Koristim Soko, mislim da je to važan infrastrukturni projekat koji je povezao dva grada

- Voz kao prevozno sredstvo, pogotovo naš Soko, koristim učestalo, što zbog posla što zbog prijatelja koji žive u Beogradu. Mislim da je to važan infrastrukturni projekat koji je povezao još više Novi Sad i Beograd, i jedva čekam da završimo brzu prugu do Subotice i Budimpešte. Pre tri dana smo imali prezentaciju o veoma značajnom projektu za Novi Sad, pokrajinu i državu. Novi Sad ima tri mosta, a ove godine gradićemo tri nova mosta. Cena ta tri mosta košta oko 360 miliona evra. Budžet Grada je oko 350 miliona evra. Jedan je u produžetku Bulevara Evrope, a drugi u sklopu Fruškogorskog koridora, i njih finansira naša država. Hvala predsedniku države, predsednici Vlade, kao i Milošu Vučeviću, sadašnjem potpredsedniku Vlade, koji je započeo ove projekte. Pešačko-biciklistički most gradimo zajedno sa APV. Fruškogorski koridor biće tranzitni most, gde ćemo kamione izmestiti van grada. Saobraćajne gužve će se smanjiti. Most u produžetku Bulevara Evope je ucrtan još 1934. godine i bio je u svim Generalnim urbanističkim planovima. Sada su se stekli finansijski uslovi za gradnju. Vrednost je 175 miliona evra. Hvala državi što ima snagu i ekonomsku moć.

U poslednjih 10 godina izgradili smo više od 30 kilometara biciklističkih staza

Gradonačelnik je istakao da će pešačko- biciklistički most biti na stubovima mosta koji je srušen 1941. godine i da će se on nalaziti i na razglednicama Novog Sada.

- Ovaj most će ići sa bačke na sremsku stranu, a biciklisti i pešaci će moći da idu ka liftovima na Petrovaradinsku tvrđavu, a to je pritom Eurovelo 6, međunarodna biciklistička ruta. Planirali smo da imamo i desetak parking mesta za autobuse kako bi turisti imali priliku pešaka da dođu. U poslednjih deset godina smo uradili mnogo stvari u gradu što se tiče biciklista i što je važnije uradili uključili smo civilni sektor, da nam ukazuju šta mi kao izvršna vlast treba da uradimo da bismo poboljšali uslove. Izgradili smo više od 30 kilometara biciklističkih staza, a obnovili oko 10. Novi Sad ima preko 100 kilometara biciklističkih staza. Na taj način gledamo da poboljšamo zdravlje, smanjimo zagađenje i gužve. Danas 12 posto sugrađana koristi bicikle kao prevozna sredstva, vozi ih 40.000 ljudi. Pre dve godine smo započeli važan projekat, subvencionisanje kupovine bicikala i nastavićemo. Ukupno smo subvencionisali kupovinu 3.500 bicikala za naše sugrađane. Ove godine je iz budžeta izdvojeno 20 miliona za ovaj projekat.

Almaški kraj biće turistička atrakcija i primer u Evropi

Đurić je naglasio da sugrađani mogu da očekuju i početak projekta uređenja Almaškog kraja, koji je kulturno zaštićen 2019. godine. Ove godine kreće potpuna infrastrukturna promena čak 28 ulica.

- To je višegodišnji projekat koji radimo sa APV. Za nekih šest godina ćemo ga završiti i biće turistička atrakcija i primer u Evropi, a ne samo u našoj zemlji. Ponosni smo na titule i znamo koliko je truda i odricanja bilo potrebno. Što se tiče EPK predali smo ključeve drugim prestonicama. Ta ttula nam je važna jer je programa u gradu bilo 4.000, dolazili su iz 35 država i 6.000 učesnika. Ideja je da nastavimo da ulažemo u ekologiju, ozelenjavanje Novog Sada i da nekada u budućnosti budemo zelena prestonica Evrope. Možda danas to deluje nemoguće, ali podsetio bih da je 2007. krenuo u projekat EPK, a proglašen je 2016. Danas se organizuje Doček, na 60 lokacija u Novom Sadu. Organizuju se razni programi, a ovo je šesti put da se organizuje na više lokacija Srpske nove godine. Pozivam sve da dođu večeras. Mislim da danas ovakav događaj nema nigde u Srbiji i da za svakoga ima po nešto- istakao je Đurić.

Na proteste odgovaramo radom, ne treba se obazirati na 20, 30 ljudi

Odgovarajući na pitanje povodom protesta koji se organizuju zbog građena četvrtog mosta u gradu prvi čovek Novog Sada ističe:

- Na proteste odgovaramo radom. Verujemo u ovo što radimo, u tehničku dokumentaciju, gradimo mostove spajajući dve strane, a ljudi koji protestuju oni to rade protiv struke. Ne treba se obazirati na 20, 30 ljudi koji protestuju, jer dela će pokazati.

