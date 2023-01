Vučić: Granice Srbije ne određuje Kurti, nisam znao da je on i NATO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ima svoje granice, koje nisu ni ruske ni NATO granice, već su ustanovljene Poveljom UN i Rezolucijom 1244.

Nakon obilaska radova na izgradnji deonice brze pruge Novi Sad Subotica, a zamoljen da prokomentariše izjavu premijera privremenih prištiniskih institucija Aljbina Kurtija da su granice Srbije i Kosova granice Rusije i NATO, Vučić je rekao da je to još jedna od očajničkih političkih poruka kojom Kurti sebe pokušava da predstavi kao veliku žrtvu, novog Zelenskog, a njega kao malog Putina.

"Nisam znao da je Kurti postao i NATO u međuvremenu. Pričaj ti šta god hoćeš, kako god hoćeš, pokušavaj nas da staviš negde gde nismo, sebe negde gde nisi, mi tebe ne stavljamo ni tebe gde nisi, niti sebe. Mi imamo svoju zemlju, koju volimo najviše na svetu, kojom se dičimo i kojom se ponosimo. Ime te zemlje je Srbija i granice ne određuješ ti već međunarodno javno pravo", poručio je predsednik Srbije.

On je dodao da se naslušao dosta gluposti u poslednje vreme, a da je njegovo da vodi zemlju kao nezavisnu, suverenu, slobodnu i slobodarsku zemlju i da je ponosan što tako čini.

Na pitanje da prokomentariše intervjuu sa Edvardom Džozefom u kome on tvrdi da je Vučić obmanuo NATO, EU i Srbe sa Kosova, Vučić je odgovorio da je pogrešio što je pomenuo Džozefa, jer je on, ipak, predsednik države.

Ipak, konstatovao je da je Džozef radio mnogo toga interesantnog u našem regionu.

"On vodi hajku jer se plaši. Nije siguran da li ja znam ono što on misli da ja mogu da znam. A ja to što znam o njemu ne pada mi na pamet da iznosim u javnost, jer ipak sam predsednik. Sve najbolje mu želim, ja sam čovek koji zna šta je za javnost, a šta nije, tako da ću da vodim računa o njemu", rekao je Vučić.

Na molbu novinara da prokomentariše pisanje lista Danas da je DOS napravio duplo više kilometara auto-puta od njega, predsednik Srbije je rekao da će u ponedeljak predstaviti kompletnu mapu, svaki metar izgrađenog i puta i auto-puta.

"Mislim da sam prilično precizno uradio iz glave, ali sada ću svaki detalj da pokažem. Čak smo imali štetu, oni računaju da su uradili 12,5 kilometara Ub-Lajkovac, a u stvari nisu izgradili ništa, to je bilo iz njive u njivu, gde smo morali da srušimo svih 12,5 kilometara, sve slojeve asfalta, ponovo da radimo drenažu, što nas je skuplje koštalo nego na livadu da smo naišli, ali nije važno. I to smo im uračunali. I opet ćete da vidite ko je u pravu", poručio je Vučić.

On je dodao da će biti veliko iznenađenje za ljude kada budu videli koliko se malo gradilo prethodnih decenija, a koliko danas imamo čime da se pohvalimo.

