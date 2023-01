Vučević: Danilo je patriotski vaspitan, na ponos oca. Ima ista prava kao i svi. Šokiralo me da deca viču 'Ubi Srbina', kome smeta ćirilica? (VIDEO)

Ministar odbrane govorio je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK o napadima na sina predsednika, a evo šta je rekao o incidentima u Sarajevu.

Ministar odbrane Miloš Vučević ocenio je da je nad sinom predsednika Srbije, Danilom Vučićem sprovedena medijska hajka da je navodno on bio deo zvanične delegacije koja je išla u Republiku Srpsku na obeležavanje 9. januara, Dana osnivanja RS, koja je ove godine organizovana u dva grada i dva dana - 8. januara u Banajluci, a 9. januara u Istočnom Sarajevu.

- To je bila notorna glupost, a nakon toga, kada je demantovano da nije bio u zvaničnoj delegaciji, dodato je da je bio predstavnik svog oca, što takođe nije bilo tačno. Kanonada se završila sa objavljivanjem bezbednosnih podataka boravka člana porodice štićene ličnosti u svim detaljima. Objavljen je dokument kojima je naša ambasada obavestila BIH o boravku člana porodice štićene ličnosti, što inače predstavlja redovnu komunikacija između država u tim situacijama.

Ostaje pitanje da li su želeli da nas ugroze ili prave destablizaciju naše države

- Kada pričamo o licima koja su pod posebnim režimom zaštite, dodaje ministar Vučević, nije samo reč o ugrožavanju slobode kretanja, već i pravima na privatnost, na intimnost. Naša država je obavestila da njihove institucije da Danilo Vučić boravi tri dana u Banjaluci i na Jahorini i objavljeno je sve – i JMBG ljudi iz pratnje i registarske oznake kola i ruta kretanja. Pitanje je zašto to rade – jel žele da nas ugroze ili prave destablizaciju naše države? To nam pokazuje da oni nisu tako prijateljski nastrojeni. Nadam se da ćemo uskoro imati jasne odgovore za ono što je OSA učinila. Mi i dalje želimo najbolje moguće odnose sa BiH, jer ne postoje bliži prijatelji i saradnici. Prirodno je, normalno je, sociološki utemeljano, ekonomski opravdano, politički racionalno da BiH i RS imaju najbolje moguće odnose. Ovo što se desilo nije u tom kontekstu - kaže Vučević.

Danilu znam o dedu i strica i to su čestiti ljudi koji žive za ovu državu

Ministar Vučević kaže da se nastavlja progon predsednikove porodice, što se vidi i u karikaturama Danila Vučića.

- Kao građanin, na to gledam da je znak da je Danilo Vučić dobro vaspitan, jer je u RS na taj dan prisutan poslednjih 8, 9 godina. On ima ista prava, ni manja, ni veća, od svih drugih građana Srbije da se kreće slobodno. On je bio sa Srbima na KiM nebrojano puta, i t treba da bude pokazatelj da dolazi iz porodice koja ga je na pravi način vaspitala što se tiče ljubavi prema narodu i otadžbini. To pokazuje da je predsednik kao roditelj dobro radio na vaspitanju svog sina. To znači i da taj čovek vodi računa o ovoj državi, jer je voli. Danilu znam o dedu i strica i to su čestiti ljudi, nisu materijalisti, već ljudi koji žive za ovu državu. To ne znači pravljenje neke nove dinastije, već samo zaštita te kao i svake druge porodice u Srbiji - ističe ministar.

Želimo da gradimo najbolje moguće odnose sa BiH i sa svima u regionu, a ne da imamo sukobe

On je ocenio da se ovde radi kontinuirana politika destabilizacije Srbije, progona predsednikove porodice, pripremljenih odgovora kada to kažete, jer onda krene rafalna paljba i izvrgavanje ruglu.

- Došli smo do nivoa da se objavljuju pravci kretanja službenih kola, službenih lica, izlaganje napada lica koje štite druge. Ipak, to ne znači da treba da imamo sukobe, da nekog mrzimo, već da gradimo najbolje moguće odnose sa BiH i sa svima u regionu, ali moramo biti svesni svega što nam se dešava i biti veoma ponosni jer živimo u državi koja takve stvari nikad ne bi uradila, jer smo ozbiljna država. Ali za to je valjda potreban kontinuitet - rekao je Vučević.

Deca u Sarajevu viču „Ubij Srbina“, oni odrastaju u toj mržnji prema komšijama

O užasu na fudbalskom turniru u Sarajevu kada su noževima i suzavcem nasrnuli na srpsku decu i skandirali „Ubij Srbina“ a jedan roditelj izboden, Vučević kaže da mu je ta parola zaparala uši, jer pokazuje da nije bilo reč o nekoj navijačkoj grupi, nego su to vikala neka deca.

- To znači da oni odrastaju u tom narativu i posle skoro 30 godina od Dejtona i dalje ima ljudi koji žele da šire mržnju prema drugom narodu, a ovo skandiranje svakako jeste govor mržnje prema prijateljima, komšijama i narodu koji treba da vam bude najbliži. A onda se incident nastavio napadom na roditelja FK Zvezdara u tom hotelu u Sarajevu gde su bili smešteni i oduzimanje zastave tog FK gde je ćirilicom bio napisan naziv kluba. Valjda je problem bio u ćirilici koja je nekog izriritirala. Mene zanima još koliko će dugo ćirilica da predstavlja neviđenu opasnost i da izaziva agresiju drugih? Tobože smeta im ćirilica. Nažalost, smeta im Srbija. Nekima. I čućete sto puta da nas ćirilica limitira i ograničava. Ne razumem zašto se lakše piše latinica nego ćirilica, sve u kontekstu toga da treba da dekodiramo sami sebe i onda će valjda biti, bolji, lepši, prihvatljiviji. Nisam siguran da su drugi narodi prihvatili da su njihova pisma nazadna, poput Grka, Bugara, Rusa, mimo ovog što se dešava na frontu... Mi s pravom treba da čuvamo ćirilično pismo da nam se ne svede na pismo na nadgrobnim spomenicima. S druge strane, čućete da je Sarajevo otvoren grad, ako je olimpijski grad i sada je da pohvale policiju kako je brzo reagovala. Hvala im na tome i ako mogu da ne skandiraju našoj deci da ih treba otvoreno ubiti – jasan je Vučević.

Autor: