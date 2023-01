Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS, kaže da je veliki uspeh to, što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nadljudskim naporima uspeo da zadrži mir u Srbiji, uprkos svakodnevnim dešavanjima na KiM, napadima na njegovu porodicu, ali i nedavnom incidentu u Sarajevu.

- U Evropi bukti sukob koji je paralisao čitav svet. Posebno države učesnice, ali i one neposredne učesnice. Na nama je da nastojimo da sačuvamo mir, ali ne zavisi sve od nas, tu je i ona druga strana koja izaziva. Došlo bi do zaustavljanja ekonomskog napretska Srbije, jer to očigledno smeta mnogim zemljama u regionu i Evropi. Velika frustracija Hrvatske, na primer, se vidi kada je ekonomski napredak naše zemlje u pitanju, to im smeta, to im je trn u oku - objasnio je Glišić.

Kod nas nema izgovora, traženja opravdanja, već se nalaze rešenja, na čemu Vučić uporno radi. Otvaraju se fabrike, grade se putevi, obnavljaju se bolnice i svašta nešto, e baš to je mnogima trn u oku, napomenuo je Glišić.

- Naši raniji predsednici su bili kao misice, koje su za mir u svetu. Boris Tadić i svi oni koji su simbolizovali vreme u kom je Srbija nazadovala. Srbija sada ima snagu, ekonomsku, političku, i svu moguću ostalu. Ranije su nas smatrali kantama u koje mogu da pljunu, ali to više nismo - priča Glišić.

Kurtiju ništa nije strano, čim je spreman da puca na srpsku decu, istakao je Glišić.

- Kao da neko želi da zabrani postojanje srpskog nacionalnog bića. kada čujete izjave ovih iz EU koji pričaju o vladavini prava, ljudskim pravima, dođe vam da počupate kosu sa glave. Oni su otvorili legitiman lov, može da se puca na decu, da se nožem bodu roditelji. Pa ljudi, tu nemamo ni osudu, a bio bi smak sveta da neko reaguje... - rekao je Glišić komentarišući dešavanja na KiM, kao i nedavni incident u Sarajevu kada je srpskoj deci skandirano "Ubij Srbina".

Glišić ističe da je srećan jer se ovakve stvari ne dešavaju u Srbiji.

- Sva deca različitih nacionalnosti bila su dočekana na najbolji mogući način. Dolaze sportisti, glumci, deca iz raznih sportova. Imamo dosta njih koji igraju za naše klubove, oni žive normalno. A onda imamo napade kako Srbija ne poštuje vladavinu prava... Ovo što se desilo u Sarajevu je nastavak napada na naš narod. Treba imati mudrosti i snage, da se racionalno razmišlja i da se ne uzvrati istom merom - priča Glišić.

Kurti je iskompleksiran i potpuno lud čovek. On vuče kompleks od predsednika naše države, od koga je na razgovorima dobijao ćuške, gde je ispadao glup u svakom dijalogu. Druga frustracija je jer nije bio učesnik rata, pa sada po svaku cenu želi da isprlja ruke da bude kao Haradinaj, Tači i ostali zlikovci, rekao je Glišić govoreći o premijeru tzv. države Kosovo.

- I vi sada sa takvim čovekom trebate da pričate o miru, stabilnosti i razvoju? Kada pričate sa ludim čovekom ne možete da pričate o normalnoim stvarima. Oni su se smejali kada su nam upucali decu. Ono što je pokušao Milo Đukanović, a to je da potre pravo na veorispovest ljudi koji su se ispovedali u srpskoj Pravoslavnoj crkvi, to radi i Kurti - naveo je Glišić.

Kurtiju ništa nije sveto, dodaje Glišić, napominjujući da Vučić ulaže nadljudske napore da Srbija i dalje ima mir koji ima.

- Pored Kurtija koji puca i srpsku decu, i tajkunski mediji pucaju naslovima na isti način - dodao je Glišić, komentarišući nedavne napade na porodicu predsednika Srbije.

