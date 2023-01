Vesić: Samo velika ulaganja trajno rešavaju problem nesreća na prugama

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je jedino trajno i sigurno rešenje za smanjenje rizika od nesreća na prugama njihova rekonstrukcija, a ne samo primena mera.

To je, međutim, proces koji može trajati godinama i iziskuje velika ulaganja, dodao je ministar.

"Neophodno je uložiti više novca u rekonstrukcije pruga, mada, kada su u pitanju nesreće, ne možete biti sigurni ni kada su u pitanju potpuno nove pruge. Imate primer sudara dva teretna voza u Nemačkoj, kada je iscureo amonijak", rekao je Vesić za Tanjug.

On je naveo da je prevoz opasnih materija regulisan posebnim zakonom i pravilnicima, i da je važno da se kontroliše njihova primena, te da će istraga pokazati da li je bilo kontrole i kada je u pitanju nedavni akcident kod Pirota, kada je iskliznula cisterna sa amonijakom.

"Naložio sam da se sprovedu kontrole i pregledi, a onda i izda predlog mera za sva kritična mesta, kako bi moglo da se poboljša stanje na prugama i da se ne dešavaju ovakve stvari", rekao je ministar.

On je naglasio da su sve pruge u Srbiji bezbedne i da svi poštuju predložena ograničenja brzine kretanja, u odnosu na stanje pruge, ali da je svakako neophodno više pruga kojima vozovi mogu da se kreću velikom brzinom.

Što se tiče žalbi građana na cenu povratne karte na liniji voza Beograd - Pančevo koja iznosi 300 dinara, a koja je pušten u rad, Vesić je rekao da je razgovarao sa gradonačelnikom Pančeva Aleksandrom Stevanovićem i da će probati da nađu neko rešenje kako bi ta cena mogla da bude niža.

Taj voz, objasnio je ministar, plaća grad Pančevo i promena cene je upitna, jer oni izdvajaju novac iz budžeta za tu liniju, i moraju da vrate deo novca jer, inače, neće moći da plate druge stvari koje su na budžetu grada.

"Mislim da treba da učinimo dodatni napor da se uvedu nedeljne i mesečne karte. Mislim da treba uvesti popust za studente. Veliki broj njih studira u Beogradu, a takođe imate i veliki broj ljudi iz Beograda koji rade u Pančevu", rekao je Vesić.

Dodao je da ranije nije bilo moguće rešiti odnose između dve lokalne samouprave da bi mogli da funkcionišu u sistemu BG voza, te da će se sada menjati zakon kako bi lokalni vozovi mogli da pokrivaju više opština.

"Kada budemo radili BG voz, a to će raditi Ministarstvo, mi ćemo sigurno uključiti Pančevo u BG voz i to je jedino i pravo rešenje za građane Pančeva. Pančevo jeste odvojeno administrativno od Beograda, ali ono suštinski funkcioniše kao deo Beograda i mnogo je više njegov deo nego neke prigradske opštine koje su i formalno deo Beograda", objasnio je ministar.

To znači da će biti povećan i broj polazaka sa sadašnjih šest dnevno.

Najavljena je i dodatna naplata putarina za teške kamione, a ministar kaže da se to očekuje sredinom godine, jer je tender tek raspisan, a nakon njegovog završetka počeće postavljanje portala za naplatu.

Ministar je objasnio da je moralo da se pronađe rešenje kako bi se smanjilo oštećenje lokalnih puteva.

"Postoji problem sa putevima prvog B reda, koji uništavaju teški kamioni, najčešće oni u tranzitu idu lokalnim putevima kako bi izbegli putarinu i uništavaju lokalne puteve. Utvrdićemo trasu kojom mogu da idu tako da oni više neće moći da skreću sa autoputa", objasnio je Vesić.

Drugi način, dodao je ministar, je naplata za korišćenje puteva prvog B reda za kamione koji imaju četiri osovine i teže 12 tona.

"To su najteži kamioni, za njih ćemo uvesti naplatu putarine za korišćenje puteva prvog B reda i to samo za one puteve koji su rekonstruisani u poslednjih 10 godina, da se ne bi desilo da mi kao država uložimo novac u rekonstrukciju, pa onda to moramo da radimo ponovo za dve, tri godine jer ih teški kamioni unište", objasnio je ministar.

On je dodao da će u asfaltu biti vage koje će meriti osovinsko opterećenje, umesto zaustavljanja i pregleda.

"Pa, samo neka voze, stići će im račun na kuću", rekao je ministar.

Što se tiče snežnih padavina koje se očekuju ovog vikenda, ministar je rekao da su službe potpuno spremne i da će učiniti sve da bi, kako je i predviđeno, već tri sata nakon prestanka padavina svi autoputevi u Srbiji biti čisti.

