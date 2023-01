VESIĆ: Od marta studenti Univerziteta u Beogradu na praksi u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Dobijaće i 'platu'

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić potpisali su protokol o saradnji po kom će studenti beogradskih fakulteta od marta moći da obavljaju stručnu praksu u svim sektorima ministarstva kao i javnim preduzećima iz ove oblasti.

Kako je najavio ministar, isti protokol će biti potpisan i sa univerzitetima u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i ostalima u zemlji.Ova praksa će studentima biti priznata kao stručna, rekao je Vesić i dodao da će im biti dodeljen mentor, novčana nadoknada za rad, a za najbolje su planirane i stipendije.

Vesić je dodao da će godišnje biti organizovane tri prakse i to od marta do juna, od juna do septembra i poslednja od septembra do decembra.

"Svaki student će imati svog mentora i mi ćemo obezbeđivati određenu naknadu za studente koji će kod nas raditi", rekao je Vesić i dodao da je drugi korak da se obezbedi novac i za stipendije u preduzećima za decu koja se pokažu dobra i da u njima ostanu da rade.

Studenti će moći da steknu izuzetna iskustva, naglasio je ministar, kao što je na primer na projektu brze pruge, što se nikad do sada nije radio u Srbiji.

"Studenti, profesori i asistenti koji će biti na tom projektu, stiču iskustvo, koje zaista, u ovom trenutku na Balkanu, mogu da steknu samo u Srbiji. Da ne pričamo o drugim projektima koje radimo u našim drugim preduzećima, putarskim preduzećima, na koridorima gde se rade zaista veliki projekti i pametni putevi", rekao je Vesić.

„Oni imaju svoj centar, kome ćemo upućivati zahteve, a onda će studenti dolaziti na stručnu praksu, koja će biti priznata. Svaki student će imati svog mentora, a mi ćemo obezbeđivati određenu naknadu za studente“, pojasnio je ministar Vesić i dodao da je ideja da naknada bude oko 14.000 dinara.

Rektor Vladan Đokić rekao je da će ovaj protokol imati mnogostruke benefite, kako za studente, tako i za preduzeća, ministarstvo ali i kompletno društvo.

"Studenti će imati priliku da se upoznaju sa radom najznačajnijih preduzeća u našoj zemlji i to je ono što im nedostaje pored akademskog obrazovanja. Sa druge strane će i kompanijama i ministarstvu biti od značaja da vide kako i na koji način razmišljaju mladi i šta mogu da doprinesu svojim idejama. Mislim da je ovo dobro i za naše društvo koje će imati benefit od saradnje organa državne uprave i Univerziteta u Beogradu", rekao je Đokić.

On je zahvalio Vesiću na inicijativi, i naglasio da kompanije, preduzeća i ministarstvo mogu uvek da računaju na pomoć i podršku profesora Univerziteta u Beogradu.