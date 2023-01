VUČIĆ SE SASTAO SA LAJČAKOM: Predsednik u Davosu razgovara sa specijalnim izaslanikom EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas učešće na 53. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu sastankom sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Vučić se sastao sa Lajčakom u Kongresnom centru WEF-a.

Predsednik Vučić će zatim biti na neformalnom okupljanju svetskih ekonomskih lidera (Informal Gathering of World Economic Leaders) i učestvovati u diskusiji na temu ponovnog pokretanja globalne saradnje - "How to Restart Global Cooperation".

Vučić će imati u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu i sastanak sa premijerom Gruzije Iraklijem Garibašvilijem.

Zatim će se Vučić sastati i sa najvećim kompanijama iz Republike Koreje, nakon čega će biti na prijemu u organizaciji Privredne komore Republike Koreje (World Economic Forum Korea Night 2023).

Prisustvovaće sastanku i predstavnici Hjundaija, ali i najveće korejske korporacije SK grupe koja se bavi proizvodnjom baterija i čipova.

Ta korporacija im čak 186 kompanija u svom sastavu, sa godišnjim prihodom većim od 600 milijardi dolara.

Planiran je i sastanak Vučića tet-a-tet sa predsednikom Republike Koreje Juna Sok-jolom.

Predsednik Vučić će tokom boravka u Davosu, do 19. januara, imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima, a predviđeni su i sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija, koji učestvuju na Svetskom ekonomskom forumu.

Tokom trodnevnog boravka u Davosu, Vučić će prisustvovati nizu skupova svetskih lidera, među kojima i sesiji na temu Diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu.

