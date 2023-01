PREDSEDNIK VUČIĆ O PROBLEMIMA SA KOJIMA SE DRŽAVA SUOČAVA: Juče je bio jedan od najtežih dana za Srbiju, imaćemo mnogo muka (VIDEO)

Srbiju ćemo sačuvati i odbraniti! - poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić u video poruci na svom Instagram profilu @buducnostsrbijeav.

- Juče je bio jedan od najtežih dana za našu zemlju i nikada nisam krio od ljudi uSrbiji, kada se takve stvari događaju. Imaćemo mnogo muka i problema sa kojima ćemo se suočiti u budućnosti, zato nam jepotrebno jedinstvo - rekao je Vučić.

Kako kaže, od onih od kojih je to očekivao zbog odgovornosti koju su morali da pokažu, a to su naši politički predstavnici, to nismo dobili.

Dodaje da smo dobili njihovo ujedinjenje bez obzira što su sve suprotno govorili samo nekoliko dana ranije, na temi na kojoj ne bi trebalo bilo ko da ide protiv nekoga.

- Nažalost, oni su izabrali da i ovoga puta idu protiv Srbije. Njima i svim međunarodnim predstavnicima, ali pre svega vama poštovani građani Srbije govoriću o svemu, osvim temama, o svim problemima sa kojima se suočavamo i izborima koji su prednama, u ponedeljak u poslepodnevnim satima. Srbiju ćemo sačuvati i odbraniti! Živela Srbija! - rekao je predsednik Vučić.

Autor: