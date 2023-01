Miloš Vučević pokosio Borisa Tadića: Bolje da se ne oglašava jer svojim mišljenjem ponižava sopstveni narod. On je pustio Kurtija na slobodu

Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević oštro je reagovao na izjave nekadašnjeg predsednika Borisa Tadića o takozvanoj državi Kosovo.

-Boris Tadić bolje da se ne oglašava jer svojim “mišljenjem” ponižava sopstveni narod, jer se mi i dalje dobro sećamo da je on pustio Kurtija na slobodu. Krivo mi je i ne mogu da mu oprostim to što je sa svojom garniturom “političara” učestvovao u sistemskom uništavanju države, što mu je akcenat bio na gašenju radnih mesta i putovanju po regionu kako bi se što pre izvinio za to što Srbi uopšte postoje. Njemu je daleko lakše bilo jer niko nije imao čime da ga uceni kad je u pitanju Kosovo – ne bi mu ukinuli investicije, jer ih nije ni bilo. Tadić je u svoje vreme nizom katastrofalnih odluka Srbiju vratio nekoliko ne koraka nego kilometara unazad, a tu su i bezbrojni sramni potezi oko Kosova, koji su nam samo zadali jače i teže udarce u borbi za budućnost. Treba se sad uhvatiti u koštac s posledicama njegovih odluka, ali dobro je što je narod otrežnjen i svestan da Tadićevo mišljenje više nema nikakvu težinu- stoji na zvaničnom Instagram profilu prvog čoveka vojske.