Vesić: Naredne godine obeležiće ekspanzija vazdušnog i železničkog saobraćaja

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potpisao je danas Memorandum o saradnji na razvoju trening centra u železničkom, vazdušnom i vodnom saobraćaju sa v.d. direktorkom Kancelarije za dualno obrazovanje prof. dr Gabrijelom Grujić.

Tom prilikom, svečano je otvorena rekonstruisana zgrada Vazduhoplovnog trening centra Vazduhoplovne akademije u Beogradu.

Ministar Vesić je istakao da će se u novoj zgradi nalaziti i simulator za Erbas A320, a da će se na Akademiji godišnje škololvati oko 120 pilota, kao i aviomehaničari, kontrolori letenja.

U obnovu centra uloženop je nešto više od tri miliona evra, a simulator za Erbas A320 moći će da se koristi i za obuku modela A319 i A321.

“I, na ovaj način pokazujemo koliko Srbija napreduje i ulaže u saobraćaj, posebno vazdušnim, ali i koliko ulaže u obrazovanje, jer je važno da naša deca dobiju kvalitetno obrazovanje i mogućnost da rade”, rekao je Vesić.

Posebno je napomenuo da će licence stečene na Vazduhoplovnoj akademiji važiti u Evropskoj uniji, pa će svršeni studenti moći da rade u bilo kojoj zemlji EU.

Ministar je naveo da će u toj obrazovnoj ustanovi moći da se školuju kadrovi iz zemalja u okruženju, na osnovu sporazuma između Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije i srodnih institucija zemalja regiona, BiH, Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije i Turske.

“Godine koje slede, biće godine velike ekspanzije vazdušnog i železničkog saobraćaja. Srbija postaje logistički hab u ovom delu Evope, u vodnom, železničkom, vazdušnom saobraćaju, i polako postaje mesto u kome će biti potrebe za školovanjem ovakvih kadrova”, rekao je Vesić.

On je ukazao da je u sistemu dualnog obrazovanja, od kako se u Srbiji primenjuje taj koncept, oko 10.000 učenika, a oko 4.500 njih koji su završili uglavnom već imaju posao, dok su su plate onih koji su prošli kroz sistem dualnog obrazovanja, veće za 10.000 dinara.

Tako se u dogovoru sa privredom školuju mladi za zanimanja koja su potrebna tržištu, naglasio je ministar Vesić.

“U vazdušnoj industriji ima sve više posla, a sa novih 120 studenata svake godine, pokazujemo koliko se ovaj sektor transporta šiti. Zato je važno da imamo obrazivne institucije koje prate takav razvoj ove oblasti. Svi koji ovde budu završili školovanje imaće posao, a to je suština obrazovanja. Tako se povezuju privreda, obrazovanje i državna uprava”, rekao je Vesić.

Vrssilac duzznosti direktora Kancelarije za dualno obrazovanje prof. dr Gabrijela Grujić rekla je današnji dan značajan za osiguravanje kvalitetnog obrazovanja kadrova u vazduhoplovstvu.

“Dozovle koje budu dobijali ovde, biće usaglašene sa EASA standardima EU. Nadam se da ćemo već od marta moći to da upišemo svm našim mladim ljudima u njihove diplome”, rekla je Grujić.

Navela je da je Trening centar jedinstven, jer je tokom rekonstrukcije usklađen sa EASA standardima.

“A, ako evropske projekcije kažu da će nam do 2025. godine trebati više od 270.000 pilota, to govori kuda će se kretati ovaj centar”, dodala je on.

Podsetila je da će studenti Visoke škola strukovnih studija - Vazduhoplovne akamdeije, mladi kontrolori leta, aviomehaničari, piloti imati diplome strukovnih inženjera, a da je u planu izrada master programa, najavljujući i obnovu i modernizaciju baze u Vršcu.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su v.d. pomoćnice ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tanja Popović, državni sekretar Vladimir Džamić., državni sekretar Ministarstva prosvete Nebojša Ranđelović, direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović.

