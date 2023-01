VUČIĆ: Predsednič Češke je pokazao hrabrost kakvu niko u Evropi nije! Srpski narod to nikada neće zaboraviti!

Predsednik Češke Republike Miloš Zeman boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Predsednik Vučić svečano je danas dočekao ispred Palate Srbija Miloša Zemana, uz intoniranje himni dve zemlje, crveni tepih i gardu Vojske Srbije. Nakon tet-a-tet sastanka, dvojica predsednika obratila su se medijima.

OBRAĆANJE MEDIJIMA

Dvojica predsednika su nakon obraćanja, odgovarala na pitanja medijia, gde su se dotakli i dešavanja u Ukrajini kao i ulice koja će u Beogradu biti imenovana po predsedniku Češke.

- Ulica je moja ideja, a ne želim da raspravljamo o tome u narednih 30 godina. Nadam se da nećemo unapred o tome. Znam da je ljudima koji se bave javnim poslom bitno da vide koliki su trag negde ostavili, kao što je Zeman uradio za Srbiju. Kroz pitanje ću samo da kažem da smo se mi u velikom delu stvari saglasili. Mi nismo članica EU, ali ni članica severno atlantskog saveza. Zemlje NATo su bombardovale ovu zemlju, sećanja su živa, ubijeno je oko 2.500 ljudi, i jedino što tražimo je da budemo ljudi - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je dodao da Drbija danas, kada se priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine to podržava. Kako kaže, i Dombas, i Herson i ostala mesta su delovi Ukrajine, jer poštujemo poredak, ustav i poredak i pravila UN.

- Zašto oni ne poštuju poredak UN? Sve poštujete, sam ne ovaj jedan koji se tiče teritorijalnog integriteta. Tako da vas molim da razumete našu poziciju, da se stavite u naše cipele i shvatite. Ništa više id toga ne tražimo. Mi o tome ne razgovaramo - rekao je predsednik Srbije.

Svaki dan smo između čekića i nakovnja, rekao je Vučić govoreći o poziciji Srbije.

- Što se ulice tiče, stavićemo je na jedno lepo mesto u beogradu, ali ne pre 30 godina - objasnio je Vučić.

Vučić je govorio i o izjavi Milanovića koji je izjavio da su oteli Srbiji Kosovo, dodajući da izjavu nije video, i da će podrobnije morati da pogleda o čemu se radi.

- Mi smo ti koji kreiramo realnost... Sa pažnjom ću to da pogledam i što se saveta tiče. Na početku, predsednik Zeman je rekao jednu važnu stvar. Kada se zemlja suočava sa teškim pritiscima koliko je tu potrebno i mudrosti i hrabrosti. To bolje ja da ne ponavljam, sačuvaću za sebe taj savet. Takvih legendarnih predsednika nema, uvek nešto naučite - rekao je Vučić.

- Razumem stav Srbije i neutralnost. Na kraju krajeva i Austrija je neutralna zemlja. Ja sam naglasio i ponavljam ponovo, da upravo taj položaj neutralnosti Srbije, koja ne prodržava sankcije, može da bude i prednost za eventualnu ulogu medijatora, jer posrednik ne sme da jasno stoji na jednoj ili drugoj strani - rekao je Zeman.

Češki parlament je svojim rešenjem pozvao Češku vladu da Kosovo ne prizna, ali na žalost politička situacija je se promenila, i prevagnule su snage... Ja nisam diktator, ja sam demokratski predsednik, rekao je Zeman.

- Niti ja, nit moj prethodnik nismo dali saglasnost da se postavi češki ambasador u Prištini - dodao je Zeman.

OBRAĆANJA DVOJICE PREDSEDNIKA NAKON SASTANKA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je potom, zajedno sa predsednikom Češke imao prilike da se obrati javnosti.

- Dobio sam priliku i čast da pričam sa Zemanom i govorim o sikrenom prijateljstvu naših zemalja. Emocije su važne, i osećanja su strahovito važna. A oni racionalni elementi potvrđuju koliko smo dobri. Uvećana je razmena za tru puta naših zemalja za 10 godina - rekao je Vučić.

Kako je Vučić dodao, teško da poznaje nekog predsednika koji ima takvu popularnost u nekoj zemlji, kakvu Zeman ima u Srbiji.

- To je zato što je pokazao hrabrost kakvu niko u Evropi nije. Imao je napade u češkim, evropskim medijima, a on je pokazao kako hrabri i veliki ljudi mogu da prave istoriju. Srpski narod to nikada neće zaboraviti. Još jednom hvala njemu i češkom narodu koji ga je toliko puta birao - dodao je Vučić.

Predsednik dodaje da je zajedno sa predsednikom češke, razgovarao o dosta projekata koji se planiraju za naredni period.

- Ponosan sam što će Zeman učestvovati u otvaranju češke kuće. Postoje i fabrike koje žele da ulažu u našu namenski industriju. I kao što znate, na sreću po našu namensku industriju. Više niko ne sme da kaže da je za mir, ni misice. Bilo je i u španskom kupu, i pisalo je mir svuda, a onda su to uklonili posle dva kola, i stavili zastavu Ukrajine. Srpsja namenska industrija će imati ulaganja i promene, da bi zarađivali pare i prodavali svoje oružje. Mi ne prodajemo ni Ukrajini ni Rusiji, nego drugima. Zato nam je dobra saradnja sa Češkom - kaže Vučić potom.

Radićemo dosta po pitanju saobraćaja, Ukrajine, geo političkih dešavanja. Poštujemo terotorijalni integhritet Ukrajine, pomagaćemo... Srbija je jedina koja nije uvela sankcije Rusiji, to je naš jedinstveni stav u Evropi, a lako ga je objasniti, jer znamo sa čim se mi suočavamo u našoj zemlji, objasnio je predsednik Srbije.

- Zemanu želim dobro zdravlje, dugovečnost, ali i da bude u politici i javnom svetu još dugo, jer je sve manje takvih. Ljudi poput Miloša Zemana su od ogromnog značaja za Evropu i svet - rekao je Vučić.

Mi nemamo ljude ni u Srbiji, kakav je on, i koji se ovoliko bore za našu zemlju, dodao je Vučić.

- Danas sam malo emotivno govorio, jer retko imate priliku da govorite sa ovakvim ljudima. On ima intelektualčan, racionalan i realan stav. Nama ste učinili veliku čast jer ste u Beogradu, jer ste posetili našu Srbiju. Nadam se da ćete i u drugom kapacitetu da posetite našu zemlju, i da vas ugostimo. Drago mi je da mogu da čujem da možemo da se nazovemo prijateljima. Hvala vam - zaključio je Vučić.

Zeman se predsedniku Srbije posebno zahvalio predsedniku Srbije na obećanju da će jedna ulica u Beogradu dobiti ime po njemu, te dodao da je počastvovan što ima najveće odlikovanje Srbije.

-Imali smo bilateralne razgovore, o međunarodnoj saradnji, i svemu što treba. Pre dve godine u vreme posete predsednika u Pragu sam rekao da se izvinjavam, iako poslednja država alijanse, je dala saglasnost sa prelaskom aviona preko njihovog neba, i zamolio sam da mi se oprosti, za ono što sam u životu uradio samo jedanput - rekao je Zeman.

Cenim što je Srbija osudila Rusku agresiju u Ukrajini, jer nijedna zemlja ne treba da napada svoju susednu zemlju, dodao je.

Govoreći o zemljama medijatorima kada su u pitanju pregovori Rusije i Ukrajine. Zeman se složio da je Turska zemlja koja bi mogla da obavlja tu funkciju.

Čestitam Srbiji na izuzetnim ekonomskim podacimja. Znate da se češka bori sa deficitom, i tražimo eksponente da ga smanjimo. Dozvolite mi i da spomenem pitanje Češkog doma... Kroz njega je prošlo oko 2.000 Čeha koji su bežali od Nacizma, i drago mi je što su im tada Srbi pružili pomoć, i verujem da za razliku od ulice, koju želite da po meni dobije ime, da će spomenik češko-srpskoj saradnji ostati da traje - rekao je Zeman.

Ubeđen sam, da, kada otvorimo češki dom, da ćemo napraviti nešto što je u politici značajno, što predstavlja više nego reči, rekao je Zeman.

- Ubeđen sam da će ovo prijateljstvo da se nastavi i dalje - dodao je za kraj Zeman.

Nakon toga usledio je tet-a-tet susret Vučića i Zemana, ali i plenarni sastanak dve delegacije.

- Privilegija je i čast za Srbiju da ugosti predsednika Zemana u jednoj od poslednjih državnih poseta na kraju njegovog mandata, što ovaj susret čini istorijskim i vrlo posebnim za našu zemlju. Razmenili smo mišljenja o svim gorućim pitanjima današnjice, a ja sam sa velikim poštovanjem slušao mudre savete našeg prijatelja, zasnovane na iskustvu velikog državnika čiji ugled prevazilazi okvire dnevne politike, koji ima hrabar pristup mnogim pitanjima i koji je odgovoran i pouzdan prijatelj - objavio je predsednik na svom Instagram profilu.

- Zahvalio sam predsedniku Zemanu na iskrenoj podršci Srbiji i na tome što je dao lični impuls našim odnosima i prijateljstvu, snažno se zalažući za produbljivanje bilateralne i ekonomske saradnje između naših zemalja, po čemu ćemo uvek posebno poštovati i pamtiti period njegove predsedničke službe - istakao je Vučić.

Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije o jačanju kulturne saradnje i uspostavljanju "Češkog doma".

Potom je predviđena i zajednička konferencija predsednika Srbije i predsednika Češke.

Otvaranje renoviranog "Češkog doma"

Po završetku bilateralnih susreta u Palati, u popodnevnim satima, dvojica državnika zajedno će otvoriti renovirani "Češki dom" na Vračaru.

Tom prilikom predsednik Zeman razgovaraće i sa predstavnicima češke manjine.

Kamen temeljac za “Češki dom” položen je oktobra 1926. godine. Objekat je svečano otvoren dve godine kasnije u prisustvu gradonačelnika Beograda Koste Kumanudija, zastupnika kralja Aleksandra generala Milana Zelenike, ministra prosvete Milana Grola, predstavnika Srpske kraljevske akademije nauka...

Podigli su ga beogradski Česi sopstvenim prilozima uz podršku države matice. Nalazi se na Vračaru u Ulici Svetozara Markovića 79, ali duže od pola veka nije u njihovom vlasništvu.

Zgrada je adaptirana i nadograđivana. Češki dom, kao i zgradu u kojoj je ambasada Češke u Beogradu projektovao je arhitekta Alojz Mezera iz Praga. Objekat ima kulturno-istorijske vrednosti i predstavlja rano ostvarenje međuratne arhitekture modernizma.

Oko 300 Čeha koliko ih živi u Beogradu položilo je nadu da će dobiti svoj prostor nazad od kada su čuli za dogovor predsednika Vučića i Zemana i najavu da će Zeman otvoriti “Češki dom”, odnosno kako ga je Vučić najavio „Češku kuću”.

Da bi sve bilo po planu, trebalo je rešiti komplikovane imovinske odnose kako bi „Češka kuća” bila poklon češkoj državi.

U tehničkoj dokumentaciji, koji se odnosilo na novoprojektovanu organizaciju prostora, predviđeno je bilo da se, između ostalog, u suterenu nalazi “Klub/Udruženje češke besede”, u prizemlju Češki kulturni centar, kao i sala češkog kulturnog centra.

Prvi sprat će takođe biti namenjen za Češki kulturni centar, dok će se na drugom spratu nalaziti bibloteka i učionica.

Ovo je treća poseta Zemana našoj zemlji, a ovom posetom Beogradu završiće svoj drugi i poslednji petogodišnji mandat predsednika Češke, tokom kojeg je ostao upamćen po izvinjenju Srbiji i srpskom narodu zbog bombardovanja, a i rečenice "Volim Srbiju i srpski narod, ne volim Kosovo".

Doček na Aerodromu "Nikola Tesla"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je juče na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu predsednika Miloša Zemana.

- Posebna mi je čast da u Beogradu dočekam predsednika Češke, jednog od poslednjih velikih državnika današnjice i iskrenog prijatelja Srbije. Dobro nam došli, poštovani predsedniče - napisao je Vučić na Instagramu.

