'TO RUŠI SVE LAŽI I NEISTINE KOJE SU DRUGI GOVORILI' Vučić o Lalićevom svedočenju o planiranju ATENTATA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas svedočenje Srđana Lalića, svedoka-saradnika u procesu protiv kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je izjavio da je na Vučića spreman atentat i da je predsednik bio označen kao glavna meta klana.

– Znam da je govorio istinu, nije on kriminalac koji može da laže zbog sebe, on ne sme da laže, on je okrivljeni saradnik, jedini koji ne sme da slaže jer tako gubi mogućnost saradnje sa tužilaštvom. Sebe spasava govoreći istinu. Druga je stvar što to ruši sve laži i neistine koje su neki govorili, što se mene tiče, ja sam znao to i tog dana, znali smo da je snajper za mene, nadležne službe su uradili svoj posao, za razliku od onih 2003. On je rekao da je tu bilo umešano ljudi iz srpske službe, ali mnogo više iz crnogorskog ANB-a. To je prvi put javno da se kaže. Inače, znali smo o umešanosti različitih regionalnih službi – istakao je Vučić.

