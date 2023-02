Poslanici Skupštine Srbije danas počeli su novu vanrednu sednicu na kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavlja Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE ALEKSANDRA VUČIĆA:

- Svrha današnjeg dana je da izađem pred vas, pred građane i da iskreno, na najpoštenij način predstavim ono sa čim se suočavamo. Nisam došao da se borim za izbornu kampanju, već za ono za šta sam se borio u prethodnih 11 godina, za Srbiju. Danas, dolazim iz osećaja dužnosti da građanima Srbije kažem šta se događa kako bi sami mogli da procene posledice naših postupaka i šta je to za šta se borimo. Govoriću i ukazati na sve najlošije tačke francusko-nemačke ninoicijative, i ništa neću da sakrijem - rekao je Vučić.

Kako je dodao, govoriće iskreno, jer predsednik, Vlada i Srbija nemaju šta da kriju od građana Srbije.

- Više od 600 godina pregovori traju, koliko puta smo pobedili na Kosovu, kada smo izgubili, da li je to mit, ili je stvarnost mit. Ko sve treba da pruži te odgovore, a da ne slaže sebe i druge. Stefan lazarević je prosto rekao: Ne znam, Bog zna. Danas ću da smanjim kitnjaste rečenice, neću da ulepšavam - napomenuo je predsednik.

- Pokušaću da ono, što je postao sastavni deo mog bića pokušati da racionalizujem. Ono što je važnije od plana su okolnosti, trenutak, politički momentum i vremenski okvir u kom se sve dešava. Ljudi se prave kao da im nije jasno o čemu se radi, prave se jer im je lakše da pokažu da nemaju odgovornosti - dodao je Vučić.

Vučić dodaje da danas prisustvujemo nekoj vrsti Trećeg svetskog rata koji je teži obimniji, i koji će biti sve teži i veći u mesecima pred nama.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja samostalno donosi odluke, zemlja koja nije ograničena nekim barijerama. Ponosan sam na tajvu Srbiju. Ono što moramo da razumemo da danas u Srbiji najslobodnije možemo da vidim o šta misle i jedna i druga strana u ratu. I pošto su u sukobu, u ratnom vihoru, vi kao mali ne možete da budete neutralni, da ćutite, da se sakrijete pod kamen. Jer to neće da vam dozvole. Ja ću samo da vam ukažem na nešto što je Tukidid pisao, to je melijski dijalog, u pitanju je razmena mišljenja između Atine, i stanovnika Mela, pred kojima je bio ultimatum, ili kako sada znači taj eufemozam, prihvatanje realnosti i stanja na terenu - rekao je Vučić.

To je naša večita dilema, prikloniti se jačima, ili se suprotstavljati, dodao je Vučić, pa nastavio:

- Jedna je prihvatanje i razgovor, a druga prihvatanje svega i svačega. Ono što je važno, kako smo došli u ovu situaciju, više ću d agovorim, nego da čitam. Verujem da ste dobro uppoznati sa situacijom na KiM. od izbijanja ratnog sukoba u Ukrajini, od tada postoji opšta politička ofanziva Prištine sa delom saveznika za promenom stanja na terenu, za nametanje nasilja kao metode rešavanja problema. Od tada, a i pre toga imate odbijanje i nemogućnost naših ljudi da učestvuju u referendumu, i onda uz sve garantije, i obećanja, nema pisanih garantija, ali obećanja Kvinte, EU kako će uraditi sve u svojoj moći kako bi našem narodu omoguićili da učestvuju na izborima. Potom bi uz blago, nikakvo saopštenje rekli kako izbora neće biti - dodao je Vučić.

Mislili su da će time uticati na izborni rezultat u Srbiji, konstatovao je Vučić, istakavši da su Srbi za to vreme gutali knedle, znajući da su gutali osnovna elementarna prava.

- Onda su krenule još gore stvari. Nikada razgovori, i ne odlukom Republike Srbije, sa Prištinom nisu bili otvoreni i iskreni. I jedni i drugi smo se gledali kao neporijatelji, doduše, više oni nas - naveo je predsednik Srbije.

Posle toga su usledili napadi na Srbe, hapšenje ljudi koji prevoze lekove, oduzimanje lekova, presretanje robe, oduzimanje robe, i korišćenje te prilike da bi ljudima srpske nacionalnosti bio ugrožen fizički integritet, dodao je Vučić.

- Onda dolaze sa specijalnim jedinicama, ugrožavaju Srbe, nastavljaju da napadaju. Uhvatili su momka i devojku u zagrljaju, skidali do gole kože muškarca kako bi a ponizili i govoeili da to više nikada neće moći da rade. Najgori monstrumi to ne bi mogli da osmisle. I Kuvalo je i kuvalo kod predstavnika našeg naroda na KiM. Onda su nastavili da izmišljaju sve oko ličnih karata. Nisam imao problem da kažem da je dobro da imaju slobodu kretanja, i Srbi i Albanci, a onda su nam rekli u briselu da će da izvrše pritisak na Kurtija za tablice... Naravno, čekao se poslednji trenutak. Kurti uz nečiju pdoršku nije želeo da popusti, i opet smo došli u krizu. I onda smo dogovrali razne sporazume, i napravili 3 važna u okviru Berlinskog procesa. I tog dana, Kurti u sred Berlina saopštava: " Mi nikada nećemo formirati ZSO". I oni tada idu u smenu Nenada Đurića... Šta nisu imali pravo. I tada dolazi, rekao bih, do sloma u glavama ljudi koji su i slušali svoju državu, znajući koliko nam je potreban mir, služeći interesima cele Srbije - rekao je predsednik.

Za sve to vreme, bio nam je potreban mir, i govorio sam mesecima pregovaračima da ne razumeju, da naš narod sve to nije mogao da izdrži, naglasio je Vučić.

- Oni su rekli da Srbi mogu da trpe, ali nisu mogli. Ljudi su izašli iz institucija... Dakle, tog sekunda oni napuštaju institucije, svi kao jedan. Odani su državi Srbiji, veruju u svoju državu i žele da se bore za to. Nekoliko dana kasnije zakazuju izbore prištinske institucije. I šta je interesantn? Iako su rekli da će odustati od utbora kažu da će da ih pomere, a onda pre nego što su ozvaničili tu odluku oni šalju specijalne snage u 4 opštine na Severu KiM. Samo 13 sati pre. Oni znaju za odluku i šalju snage da zauzimaju sedišta opštinskih komisija - dodao je predsednik.

Njihova jedina namera je da izazovu ratni sukob, da Srbiju sukobe sa NATO, sa celim svetom, a da Priština ispadne žrtva, rekao je Vučić.

- Jedan mali deo Zapadnog sveta ih je čuo, i za nijansu više oni preko okeana, nego ovi iz Evrope. Nažalost u Evropi, u najmoćnijim zemljama, ne samo Srbi, već i Srbija ne da nosu ni u čemu nisu učestvovali... Mi smo stali uz svoj narod. Postideli su ga se neki iz opozocije, i neki iz vlasti. Ali, u svim depešama, aktima, razgovorima, od Brisela, berlina pa nadalje, Srbija i Vučić su podigli barikade, hoće da napadnu Kosovo. Onda je Priština to koristila iz dana u dan. Hteli su da pokažu da je Srbija zlo kom mora da se stane u kraj a da se Srbi proteraju - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da su njegovi najteži sastanci bili u Raški, gde su Srbi bili po cenu života spremni da ostanu na barikadama, jer više nisu želeli da trpe zulum.

- Molio sam ih da se pomere sa barikada, ne zato što sam se lično uplašio, već sam želeo da ne stradaju, da njihova deca ne ostanu bez očeva. To su bile dramatične noći, to su gradovi prelazili iz ruke u ruku. Kao u filmovima. Pokušao sam, i mislim da je dobro, iako najveći deo onih na balkonu nije srećno, da ih sačuvam od sukoba. Za sukob nikad nije kasno, ali dajte da pokušamo da ga nikad ne bude. I posle toga, da postaje jasno, da posle velike ukrajinske ofanzive, kreće ruska kontra ofanziva, i da postaje jasno d aza rat nema lakog rešenja - objasnio je Vučić.

U Tirani je, kaže, jedini predstavljao zemlju koja Rusiji nije uvela sankcije, i o čemu je govorio odlučno i srpski, kako našem narodu i priliči. Govorio je, kaže Vučić o svemu što se kroz istoriju dešavalo.

- Tada dobijamo francusko-nemački papir, koji 4. decembra postaje neformalni okvir za pristupanje Srbije EU. Jasno je da je reč o okviru, da će se jasno pregovarati. Mi smo na septembarski predlog non-pejpera, poslali naš, poslali sve sa čim smo saglasni, sa čim nismo saglasni, i kakav je put ka normalizaciji kakav želimo. želimo, jer je važno da imamo dobre odnose sa Albancima, da naši ljudi ne stradaju... Treba da sačuvamo živote i Stefana Jovanovića i svakog drugog deteta u našoj zemlji. Niko od nas nije za Badnje veče slao decu u njihove župe, škole... U ovom sporazumu, o svetom Jovanu dolazi do Beograda velika petorka - nastavljao je Vučić.

- Došli su predstavnici najmoćnihij zemalja Zapadnog sveta. Oni su došli i rekli da se nadaju da razumem da su odlučni da se reše ovi problemi. Rekli su da su svi u ratu iako to negiraju. Imaju problema, i neće da dozbvole novu eksalaciju na Balkanu. ja sam to razumeo, i sa zebnjom iščekivao sastanak. Onda su u trećoj rečenici saopštili: Poštovani predsedniče ukoliko se ne prihvati rad na ovoj inicijativi i impelentaciji bićete suočeni 1. zaustavljanjem pristupnih pregovora sa EU, 2. ne samo sa prekidom dolaska daljih investicija iz Zapadnog sveta u Srbiju već i povlačenjem investicija 3. i sa drugim merama kojima mora da se pokaže da oni koji nisu u saglasju sa EU moraju da prođu. - ponovio je Vučić.

Vučić je rekao da se nakon saopštenja o tri tačke,o ovome govorilo još dva puta, ali sui razgovori nastavljeni. Vučić je dodao da je u razgovorima bio suočen sa dilemom, i da je odmah morao da odgovori, na šta je on rekao da Srbija ima rezervisanost prema ključnom pitanju.

- Na to, čini mi se da sam, izabrao jedino moguće rešenje. Rešenje kojim ne mogu da povgredim vitalne funkcije Srbije. Na Badnji dan u Gotovuši kod Štrpca, pripadnik kosovnskih bezbednosnih snaga pucano je na srpskog dečaka i 21-godišnjeg dečaka. na Božić je dečak pretučen, 22. januara pretučen je i dečak u Suvom Dolu. Na Miljana je pucano dok je bio u automobilu - podsetio je Vučić.

Svaki minut koji potrošimo nerešavajući problem, jeste novi minut straha za svako naše dete, bilo u Suvom Dolu, Klokotu ili Štrpcu, rekao je predsednik Srbije.

- Govorim baš onako kako jeste. A to je da će se obe strane voditi principima iz povelje UN. Pošto tu nema posebne implementacije, mnogo je opasnija tačka 4. o tački četiri piše u drugom stavu da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. I uvek će imati većinu i za NATO i EU. Ima tu drugih stvari o kojima smo bili spremni da razgovaramo što se tiče naule, saobraćaja, zdravstvu, kulturi... Raseljenim licima, imamo i sporazume koji govore o diplomama, pasošima, tablicama... O svemu tome se razgovara od 2007. godine, i sve ovo vreme ono što je problem, jeste član 4. Stav drugi koji sam pročitao. Ima još dobrih stvari gde se govori direktono o podršci, kako finansijskoj i tako dalje... Čim sam ovo pričitao jasno je o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor. Ono što je dogovoreno da se unapred ide sa onim što je obaveza iz briseslkog sporazuma, a to je ZSO. ZSO ne može biti model nevladine porganizacije, ZSO mora da bude ono što je potpisano u Briselu - dodao je predsednik Vučić.

Vučić dodaje da imamo i sporazum o upravljačkom timu, ukupno 4 sporazuma iz 2013. i 2015. godine, i tu, kaže predsednik nema šta da se razgovara, međutim, kako kaže Vučić, brine to, što će oni opet poželei da razgovaraju, što će biti uzrok velikih problema, međutim, kako kaže, nama to odgovara.

- Dobro poznavajući, ne mojom radošću, najbolje prilike u Evropi i svetu, svi zajedno u Srbiji nisu prisustvovali pregovorima o KiM, koliko sam lično prisustvovao. Znam šta je moguće i znam šta nije. Ja sam došao da vam kažem šta će u narednom periodu da nas očekuje. Podsećam građane Srbije da sam od Slobodana Miloševića govorio o KiM, imao sastanke i ostalo. Naša politika biće: Tačka 1. Da na svaki način i po svaku cenu sačuvamo mir i stabilnost. Da suudržimo, ne odgovaramo na provokacije, osim ako životi i imovina ljudi ne budu ugroženi kao 2004. godine, kada su naši veliki heroji ćutali. Jer mir i stabilnost nisu paroila, već nešto što vraća i donosi život u Srbiju. To je nešto što nam omogućava da sačuvamo biološki opstanak našeg naroda.

Predsednik je potom naveo i Tačku 2. Uporno istrajavanje na formiranju ZSO koja mora da bude pravni i fizički okvir. Za prava našeg naroda, političko angažovanje i za svaku vrstu podrške Srbije, koju niko više neće moći da spreči. da ne razmišljam kako će doći hrana, lekovi i ostalo.

Tačka 3. je bezbednost Srba na KiM, i za to se borimo. To je deo i tačke mir i stabilnost i tačke ZSO. Bezbednost za Srbe znači da niko ne brine kada dete pošalje u školu, da ne razmišlja da li će biti hapšen kada ode negde jer nosi srpsko ime i prezime.

Tačka 4. je bolji život za Srbe na KiM, rekao je Vučić.

- Zato nismo hteli da prekidamo razgovore. Tačka 5. Za razliku od onih koji vole da uzvikuju parole, i da natuđi račun budu junaci, ja saM rekao da će Srbija da razgovara i pregovara, čak i o najlošijim papirima, jer nemamo pravo zbog prošlosti - rekao je Vučić.

Da razgovori, da prewgovori o svim ovim temama o kojima sam govorio, koji se tiču saradnje Srba i Albanaca, do razgovora o svemu, do zastupljenosti u brojnim telima.

Tačka 6. je očuvanje nacionalnih, državnih i vitalnih interesa Srba na KiM. Nastavićemo da štitimo vojnu neutralnost, i za razliku od onih koji su je uništili, mi gradimo. I bolja je za 15 odsto čak. Oni su radili na uništavanju našeg oružja u češkoj, topili su tenkove, oružje. Nadamo se da ćemo i dalje moći samostalno da donosimo odluke, da po mišljenje ne idemo u Vašington, Brisel... I da se naše odluke donose u SRbiji, i nikada van - rekao je predsednik.

Tačka 7. je životni interes da ostanemo na evropskom putu. I lažu kada kažu da je 43 odsto za EU, ali nas je manje. Imam istraživanja od preksinoć. Ali to me neće naterati da kažem ono što bi bila loša politika za Srbiju. Evropski put znači investicije i standard, i plate i penzije. Taj put nam je potreban jer danas živimo u drugačijoj realnosti. Ili su u NATO, ili je NATO tamo. Kao u Bosni. I u delu naše terotorije je NATO, na Kosovu. A gde ćemo da idemo u sulovima rata i sukoba? Šta da radimo sa našom zemljom? Da otpuštamo ljude. Suviše smo truda uložili da bi sve pustili. I ti isti kji se busaju da nam ukinu vize, to su samo sitnice. Kukali bi da ne mogu da putuju nigde. Kao i to da smo rekli ne, da nećemo da razgovaramo i da pregovaramo. Šta god uradili, bili bismo krivci - nastavljao je Vučić.

Tačka 8. je rast Srbije. Hrana, vojska i energenti. Hrana nedostaje svuda u Evropi, zato moramo tu da radimo. Na deponijama imamo rekordne količine uglja, gasa... Radili smo, vojska moja da bude tri puta snažnija nego danas, jer je ona sačuvala narod na KiM. Jer su znali da nećemo da dozvolimo pogrom. Potreban je razvoj zdravstvba, treba nam lekova, bolnica, KC, da se sredi Novi Pazar, Novi Sad...

Tačka 9. je nastavak razgovora. Nigde ništa nisam potpisao, nigde paraf nisam stavio,. Zbog mladih u našoj zemlji, nama trebaju investicije, plus fabrike, novi pogoni, naučnbi centri, parkovi, nove softverske kompanije. Potrebno je da ljude zadržimo ovde, demografski padamo. Imamo više stanovnika nego Bugarska, verovatno po prvi pzt od kada su proglasili secesiju. Mi smo izgubili ljude, zbog užasnog prirodnog priraštaja. Deo ljudi se vraća u Srbiju, našli su nadu. I to treba da izgubimo? Da li bismo bili evropska parija. Izolovani, niko sa nama ne bi razgovarao, ne bi imali pristup fondovima. Ne možete da funkcionišete sami, danas na nas niko ne bi gledao kao na saveznike - rekao je Vučić.

Tačka 10. program Srbije 2023. Prosečne plate će preći 1000 evra, i time ulazimo u red, svakako više ne siromašnih zemalja. Stići ćemo neke zemlje EU, to će nam vraćati ljude, zapadna, istočna Srbija se prazni. beograd se popunjava migracijama. Sve te probleme delimično možemo da sredimo - kaže predsednik Srbije.

- Nalazimo se u teškom trenutku, moramo da pomognemo našem narodu na KiM, da izbegnemo osudu sa strane. Ja sam ponudio, kada su bili razgovori... Ne mogu da opišem koliko je bilo teško. Pokušao sam, i računao da su svi osetili šta nam se sbiva. Pokušao sam da ponudim konsultacije. Postoje stvari koje ne smem da govorim, ima onih koje ne možete da govorite. Na to sam od 5 poslaničkih grupa dobio odgovor da neće. Kao da su oni dolazili nekada u skupštinu. Prihvatio sam da dođem. Žao mi je što niste hteli da dobijete informaciju više. Kada smo došli do toga da nema da se usvaja neki plan, tada će o tome da odlučuje skupština, jer ćemo da vidimo kako ide sa ZSO. Pošto sam danas prisustvovao cirkuskoj predstavi, umesto ozbiljnog pristuipa, jer je svako hteo da se uslika sa transparentom... Na jednom piše "Izdajnik" ne znam da li su na sebe mislili pod tim. Suviše je dvosmisleno. Držali su transparente da likom Olivera Ivanovića na kom je pisalo "Odgovaraćete". Ja sam svog sina u zatvor kjod Olivera poslao da prenese poruku da ga pozdravi i pomagao mu, i njemu i njegovoj porodici. Umesto pristojnosti laž je nečije srednje ime. Kao da su na stadion došli... Tako su se ponašali... Vi mi pričate o kapitulaciji. Vi koji ste pustili 1.800 terorista iz zatvora, na čelu sa braćom Mazreti? To mi vi kažete? - rekao je Vučić.

Predsednik se još jednom obratio opoziciju ističući da su se za vreme haosa krili, putovali i sklanjali iz Srbije.

- Ja sam s euvek borio za narod na KiM, i uvek bio uz njh. Ja vodim računa o interesima i Srbije i našeg naroda. Što se kapitulacije tiče, ja sam rekao nekoliko puta da znam šta je moj posao. I za razliku od drugih, koji su uvodili SRbiju u sukobe, na meni je da čuvam majke sestre, ćerke, da čuvam budućnost naše zemlje. A to ću da nastavim da radim. Ako dođe do toga, Kosovo u UN ili ne, za razliku od vas, za mene kao predsednika Srbije, Ustav je za mene sveto pismo. Kapitulacija i predaja nisu opcija. Mandat koji mi je Ustavom zagarantovan neću napustiti - rekao je Vučić.

Izveštaj je poslanicima formalno podnela vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju kao i malo poznata Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Sednica je počela u tačno 10 časova.

10.00 - Predsednik Skupštine Vladimir Orlić konstatovao da sednici prisustvuju 192 poslanika. On je obavestio da na njegov poziv prisustvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić - koji je potom pozdravljen dugim aplauzom, uzvicima i ovacijama, zatim direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

09.45 - Predsednik Srbije stigao u Skupštinu i pozdravljen je višeminutnim aplauzom.

U izveštaju je predstavljen niz aktivnosti u procesu, kao i presek stanja po temema, među kojima su zajednica srpskih opština, policija, pravosuđe, energetika, evropske integracije i brojne druge teme.

Od ukupno 40 strana, prvih 15 čini uvod u kojem je pobrojano šta je rađeno u poslednjih nekoliko godina.

U delu gde se analizira presek strana, kada je reč o Zajednici srpskih opština stoji da ni u ovom izveštajnom periodu nije bilo nikakvih formalnih pomaka.

Nema pomaka ni u oblasti policije, problem pravosuđa je nastavljen, s tim što je sada još gore, jer su Srbi, kako piše, "privremeno napustili institucije", a u izveštaju su navedeni i brojni primeri loše prakse.

Naveden je mali pomak u energetici, kod evropskih integracija pomaka nema zbog, kako je rečeno, opstrukcije Prištine "koja je produbila krizu", nema napretka kod katastra, matičnih knjiga, Priština krši odredbe o pečatu, blokiran je sporazum o diplomama, a nije usvojena čak ni deklaracija o nestalima.

I u svim ostalim oblastima Beograd je činio sve da se dogovoreno primeni, piše u izveštaju, uz brojne primere kršenja od strane Prištine.

Ranije je najavljeno da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa narodnim poslanicima voditi raspravu o takozvanom "francusko-nemačkom predlogu" o kojem bi Srbija trebalo da se izjasni.

Pojedine opozicione partije tražile su od Vučića da im dostavi taj predlog i da to bude tema rasprave, ali za sada taj dokument nije ušao u proceduru, a u ovom koji će biti pred poslanicima o bilo kakvom planu nema podataka.

