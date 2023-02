ALEKSANDAR ANTIĆ: Napadi na predsednika Vučića su pridruživanje pritiscima na Srbiju!

U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na kojoj predsednik Srbije predstavlja Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Poslanici opozicionih stranaka u jednom trenutku nasrnuli su na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon čega je nastao metež.

Tim povodom oglasio se direktor "Koridora Srbije" i nekadašnji ministar u Vladi Srbije Aleksandar Antić.

- Sednica Skupštine Srbije je za jedan deo opozicije samo prilika za nastavak napada na predsednika Aleksandra Vučića i njegovu politiku, umesto mesto na kojem treba da kažu šta imaju o našem najvažnijem državnom pitanju.

Očigledno nemaju ništa o tome da kažu, jer su ćutali i sklanjali se u stranu kada je trebalo da brane Kosovo i Metohiju kada su to morali da rade. Zbog njihovog nerada, loših odluka i odsustva bilo kakve politike prema Kosovu i Metohiji, Srbija danas trpi neviđene pritiske - istakao je Antić i dodao:



- Danas su u parlamentu vikali „izdaja“ isti oni koji su bili na vlasti kada je Priština proglasila nezavisnost. Predsednika Vučića napadaju oni koji su za vreme pogroma nad kosovskim Srbima pisali saopštenja i apelovali na mir.



Predsednik Vučić je upornošću i državničkom posvećenošću našem najvažnijem nacionalnom pitanju, vratio Kosovo i Metohiju kao pitanje o kojem Srbija nije rekla poslednju reč. Uprkos svim pritiscima, danas o Kosovu i Metohiji i o našem narodu u Pokrajini odlučuje Srbija, a ne neko u ime Srbije, kako je bilo u njihovo vreme.



O tome on želi da obavesti parlament i narod Srbije, ali nikoga od onih koji danas napadaju predsednika Vučića ustvari ne zanima Kosovo i Metohija. Oni žele da se pridruže pritiscima na Srbiju i njenog predsednika da bi ostvarili svoju davnu želju, da dođu na vlast.



Obraćanje predsednika Vučiča u Narodnoj skupštini važna je prilika da Srbija u ogromnoj većini stane uz politiku koju vodi u vezi sa Kosovom i Metohijom, jer je to jedina politika koja čuva najvažnije državne interese, pre svega Kosovo i Metohiju.