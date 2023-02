PALMA: DANAS JE POSLATA RUŽNA SLIKA IZ SKUPŠTINE SRBIJE OD KOJE KORISTI IMAJU SAMO KURTI I DEO MEĐUNARODNE ZAJEDNICE

Danas je iz Skupštine Srbije poslata ružna slika kroz incidente koje je izazvao deo opozicionih poslanika i od toga koristi ima samo Aljbin Kurti i deo međunarodne zajednice, rekao je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tokom rasprave u Skupštini Srbije o Kosovu i Metohiji.

- Današnji incidenti u Skupštini Srbije su samo vetar u leđa Kurtiju da ima još gore stavove nego do sada. Slike incidenata iz Skupštine Srbije objaviće svi svetski mediji i napraviće od toga još jedan spin, kao i uvek do sada. Ako je nekome do tuče neka dođe u moj kik boks klub, dobiće sparing partnera i neka malo istrese glavu. Predstavnici mađara i bošnjaka daju nam podršku a poslanici Srba prave haos. Ako mi u Skupštini Srbije nismo po pitanju Kosova i Metohije jedinstveni, onda o čemu pričamo. Pojedini opozicioni poslanici su tražili neka prava, koja im nisu ugrožena - rekao je Marković.

Kako kaže, Jedinstvena Srbija će glasati za Izveštaje o Kosovu i Metohiji koji su podneli i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije.

Marković je dodao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nikada nije ništa potpisao niti uradio što je na štetu Srbije i njenih građana.

- Srbija danas ima političku stabilnost i sigurnost i ne bi došlo toliko investitora uz Srbiju da nije tako. Ja molim sve poslanike da se uozbiljimo i da svi shvate da se nalazimo u trenutku pre Trećeg svetskog rata. Predsednik i Vlada Srbije se domaćinski ponašaju prema svojoj državi i građanima. Srbija danas ima zaliha i hrane i energenata za naredne dve godine. Predsednik je rekao „mi smo mali“. Srbija nije u ekonomskom i vojnom smislu mala kao pre 10 godina. Srbija je ojačala. A neki poslanici opozicije prave incidente i bune se oko čega ? Oni samo prave politički marketing, ali taj njihov politički marketing će da košta državu. I ko su bili najglasniji opozicionari. Oni čija je vlast izručila Slobodana Miloševića na Vidovdan, a ova vlast je poslala Hašima Tačija u Haški tribunal. Pa vi vidite razliku. I ti poslanici danas u parlamentu skaču kao onaj MMA borac Mek Gregor. Zašto to ? Neki su zalutali u parlament - kazao je Marković.

Autor: