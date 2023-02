SPECIJALNA EMISIJA povodom SEDNICE SKUPŠTINE Srbije o KiM! Vučićević: Mogu da garantujem da Vučić nikada neće izdati Kosovo!

Danas je održana posebna sednica Skupštine Srbije na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević, rekao je da smo mogli da vidimo odgovoran i državnički pristup predsednika Vučića na posebnoj sednici Skupštine Srbije danas.

- Predsednik je rekao da za ceo dan nije čuo ni jedan konstruktivan predlog. Mogli smo da čujemo puno poruka od kvazi državotvorne opozicije, ali ni jedan predlog. Nismo mogli da čujemo šta je njihova politika - rekao je Vučićević.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da smo danas videli neke novitete, dodaje da je sednica počela tako što je grupa opozicionih poslanika iznela nekakve transparente koji su bili profesionalno odštampani i ne koštaju malo.

- To je finansirano i po naredbi urađeno. To je sve bilo dogovoreno, ništa se nije dogodilo da bi ih naljutilo da bi burno reagovali. To je pripremnjena stvar - rekao je Krstić.

Kako kaže, sve je eskaliralo u juriš te grupe ka predsedniku Srbije i predsedniku Skupštine. Dodaje da se to nije dešavalo ni u najljućim okršajima početkom devedesetih.

- Nikada nismo imali ovakvo nešto da 50 ljudi nasrne na predsednika, da moraju da ga brane ljudi iz njegove poslaničke grupe - rekao je Krsić.

Kako kaže, dok je trajalo bilo je veoma ružno i degradirajuće za instituciju Skupštine, a posebno za one koji su u tome učestvovali.

Šef njihovog mesnog odbora, zbog stida koji je osetio zbog članove stranke, dao je ostavku.

- To je bila ružna scena koja je bila totalni novitet za demokratiju u Srbiji - rekao je Krstić.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, rekao je da demokratski život ne pamti takvo nešto. Dodaje da je suprotnosti uvek bilo, i da su bile uvek oštre, ali da se ovo nije do sada videlo.

- Danas kada predsednik Vučić na finalu procesa rešavanja kosovskog problema, oni prave ovakve incidente. Ovo je čist politički banditizam - rekao je Vuk Stanković.

Vuk Stanković je rekao da dve institucije koje su danas ponašanjem dovedene u pitanje su demokratske institucije. Kako kaže, to je predsednik republike i poslanici, a i jedno i drugo biraju građani Srbije.

- Ne samo što je poslata ružna slika za građane Srbije, već i za region koji sa pažnjom ovo prati. Ali, poslata je ružna slika i u svet. Ono što na zapadu često pričaju, da Srbi nisu dostojni demokratije, u ovom slučaju, može da se uklopi u taj stereotip - rekao je Vuk Stanković.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je opozicija što je više laži izgovarala o predsedniku, on je dobijao sve više glasova.

- Oni koketiraju sa pro-ruskom stranom. Ide se na niske strasti, i ne nudi se nikakvo rešenje. Ni jedan predlog da se da konstruktivno kako bi se nešto rešilo - rekao je Milovanović.

Kako kaže, zaletanje na predsednika Srbije je nešto što su pratili svi portali u Prištini i u Hrvatskoj.

- Posebno bode uši to što postoji grupa "Patriota" koja se zaleće na svog predsednika a celog dana ne pominju Kurtija. Kada to sve dobijete, onda dođu i domaći tajkunski mediji koji im se pridruže u svemu tome - rekao je Milovanović.

On kaže da oni sve predstave kao da je Vučić "poludeo" i bez razloga počeo da viče na njih i da im preti.

- Vučić je njima veće pitanje i od Kosova, od svega. To se vidi u sinhronizaciji svih tih medija - rekao je Milovanović.

Bojan Bilbija, novinar Politike, rekao je da je ovo danas jedan poraz za Srbiju. Dodaje da je dobro što su se pokazala lica i što su maske pale.

- Zajednica srpskih opština je prvo i poslednje slovo ovog plana od 10 tačaka o kojim je govorio predsednik. Ti ljudi koji su danas dizali dreku i buku, oni su glasali protiv ZSO, jer su rekli da za njih ne postoji Briselski sporazum, isto kao i za Kurtija - rekao je Bilbija.

Kako kaže, stvar je jasna, na kraju će oni biti gubitnici.

Vučićević je rekao da oni žele da na ovoj krizi preotmu vlast. Dodaje da niko nije izneo ni jedan jedini predlog. Kako kaže, oni nemaju politiku o Kosovu, imaju samo politiku protiv Vučića.

- Oni sve vreme pričaju o tome da je neko nešto izdao. Ni jedan predsednik pre Vučića nikada u istoriji nije došao u Skupštinu i ceo dan sedeo i odgovarao poslanicima - rekao je Vučićević.

Kako kaže, oni su sve ovo što se dešavalo danas isplanirali. Dodaje da je očigledno da su se dogovorili da napadnu danas.

- Oni su dogovorili i nasilne demonstracije, sa planom da upadnu u Skupštinu, ali narod se nije skupio - rekao je Vučićević i dodao da mogu da ga tuže, ali da ima dokaze za to što govori.

On je rekao da je ovo bilo političko samoubistvo opozicije. Kako kaže, reakcije albanskih i hrvatskih portala i medija na ovo što se dešavalo u Skupštini je ono što su oni zapravo i želeli.

- To je jako loše za sve nas i za naše nacionalne interese - rekao je Vučićević.

Vuk Stanković je rekao da je važno da opozicija u svakom parlamentu mora da ponudi neko rešenje, a kako dodaje, ovde nismo mogli da čujemo ni jedno konkretno rešenje.

- Šta je odgovor ovih ljudi - rekao je Vuk Stanković.

Vučićević je rekao da nema rezervnu otadžbinu, iako je rođen u Češkoj, nikada mu nije palo na pamet da traži državljanostvo.

- Ja imam samo jednu otadžbinu. Mi smo na početku pregovora, moramo da pregovaramo, da budemo pametni. Moramo da kupimo sebi vremena - rekao je Vučićević.

Kako kaže, mi bismo trebali da izađemo pred zapad sa jasnim stavom, ako je moguće i da se sve stranke slože.

Stanković se nadovezao rekavši da nikog nije interesovala rasprava u Parlamentu, što je suština.

- Vreme curi... Oni nas čekaju sa odgovorom - rekao je Stanković i istakao da svi koji pričaju da zapadu treba reći ne nisu dali nikakav predlog ni za šta.

Bilbija je naveo da ima i onih iz opozicije koji bi da prihvate ovaj plan i da se uvedu sankcije Rusiji.

- Sa jedne strane ga napadaju što ne priznaje Kosovo i ne uvodi sankcije Rusiji - naveo je Bilbija.

Krstić je rekao da je ideja da se Srbija uvede sukob sa EU i Amerikom, dodaje da bi to dovelo Srbiji probleme na nekoliko nivoa.

- Mi živimo od investitora i radnih mesta, moramo da razmišljamo malo. To je nešto što je bitno, što se "sipa u traktor", a peticije, sa njima ne možemo ništa - rekao je Krstić.

Milovanović je rekao da će sve tačke biti teška za realizaciju. Kako kaže, posmatrao je izraz lica predsednika Srbije koje deluje veoma razočarano, što Srbi jurišaju na Srbe.

- Njihov patriotizam je da jurišaju na svog predsednika. Nisu jurišali na Kurtija, već na svoje - rekao je Milovanović.

Milovanović je rekao da predsednik nije ni mrduo u tom trenutku, dodaje da su većina od njih "bukači" oni koji viču ali su ustvari uplašeni.

- Ono što smo videli je vrhunska sramota ljudi koji su spremni da žrtvuju još nekoliko generacija - rekao je Milovanović i dodao da je sada trenutak kada moramo da razmišljamo o budućim generacijama.

Vučićević je rekao da će najteže biti da se sprovede formiranje ZSO. Dodaje da ne veruje u to da Kurti radi iz svoje glave

- Njega neko savetuje. Čini mi se da su to Britanci, njima najviše trenutno odgovara haos u ovom delu Evrope. Verovano i dobrom delu nekih moćnika iz Nemačke - rekao je Vučićević.

Kako kaže, Rusi imaju svoje probleme. Dodaje da će rat u Ukrajini trajati godinama. Kako kaže, ovo što se nama dešava sa KiM, u debeloj je vezi sa onim što se dešava u Ukrajini.

- Mogu da garantujem da Vučić nikada neće izdati Kosovo i neće priznati nezavisnosti Kosova - rekao je Vučićević.

Kako kaže, oni su junačine samo kada treba da se pravi predstava. Dodaje da je sve bilo u cilju mitinga koji je trebalo da se desi ispred Skupštine.

- Trebalo je da se skupi nekoliko desetina njih, i da se pokuša nasilna smena vlasti, to je bio njihov cilj. I nekome je to bilo u interesu, neko je možda nešto i platio - rekao je Vučićević.

On je komentarišući reči Marinike Tepić upitao kako je moguće da ona kaže da je predsednik Vučić nešto ispregovao, kada pregovori nisu ni počeli.

- Ona nastavlja da laže... Baš njih briga za istinu - ocenio je Vučićević i dodao da smo od opozicije danas u skupštini videli nasilje i mržnju.

Šta se očekuje sutra Krstić je naveo da je siguran da neće čuti ništa konstruktivno od strane opozicije i dodao da su šanse 50-50 da li će biti nasilja kao danas. Bilbija je ocenio da je jako bitno što je predsednik Vučić odgovorio na sve i to što nije ostavio mesta za bilo kakvu dilemu. Stanković je rekao da se opozicija sada nalazi u nebranom grožđu i dodao da su oni medijski poraženi, a da je pitanje šta raditi dalje.

