Dodik: Amerika i Bećirović - prvaci u rušenju Dejtonskog sporazuma

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su Amerika i bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović prvaci sveta u rušenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, te poručio da i dalje namerava da se dosledno drži slova tog sporazuma.

"A ti licemeri kakav je on, koji pokušavaju da naprave lažni narativ od toga kako neko ruši Dejton, a u suštini ga brani, govori o tome da oni žele da naprave neku novu političku filozofiju o tome da nije dovoljno čitati, videti, razumeti, nego je dovoljno samo da budeš poslušnik. A ja nisam to, kao što je Bećirović, koji pokazuje to u Sarajevu i u Americi", rekao je Dodik u Zvorniku, komentarišući Bećirovićeve navode da su sankcije pojedincima "poput Dodika, nužne, jer ugrožava temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma".

Dodik je ukazao da se pokušava nametnuti narativ kako je nešto BiH nadređena entitetima i izmišlja se priča da je imovina u nadležnosti BiH.

"Smislili su da naprave jednu brljotinu koju čine zajedno Amerikanci i muslimani u Sarajevu i sad pokušavaju da nametnu taj narativ kako je nešto BiH nadređena entitetima", naveo je Dodik.

Poručio je da se to nije dešavalo i da se tako nešto neće ni desiti.

"To nije istina, to je prevara i podvala. Ohrabrujem ih da nastave tako, jer je to najbolji način da sruše BiH, što treba da se desi", kazao je Dodik.

Bošnjački član Predsedništva BiH Denis Bećirović je u razgovoru sa kongresmenom Majklom Tarnerom u američkom Kongresu rekao da su "sankcije pojedinim političarima u BiH nisu najsrećnije rešenje, ali da jesu nužne u slučajevima kada pojedinci, poput Milorada Dodika, ugrožavaju temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma".