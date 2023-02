Šapić: Vreme će pokazati kako će odnosi SNS-SPS uticati na lokalni nivo

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas da će vreme pokazati kako će koalicioni odnosi SNS-a i SPS-a na republičkom nivou uticati na lokalni nivo i ocenio da su na gradskom dve stranke do sada dobro komunicirale.

Šapić je to rekao novinara prilikom obilaska novootvorenog Pet parka na Novom Beogradu odgovarajući na pitanje da li SPS može da ostane u gradskoj vlasti ukoliko ne ostane u republičkoj.

"Da li će sutra neki novi izbori i neka nova prepakivanja na nacionalnom nivou da utiču na koaliciju u lokalnim samoupravama, to će vreme pokazati", ocenio je Šapić.

On je naveo i da je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević češće znao njega da prekine na sednicama nego opozicione odbornike.

"Vole oni tako da budu malo dobri sa svima pa za ovih šest meseci niste čuli da je neko optužio Nikodijevića za nešto, a on se 15 godina ne pomera iz Skupštine grada. Ali dobro, to je njihov model, nije to ništa novo što se tiče SPS-a", primetio je Šapić dodajući da do sada nisu imali problema.

Autor: