VUČIĆ U KURŠUMLIJSKOJ BANJI: Država mora da bude iznad ličnih interesa - Ja ću da se borim radom, pobediću istinom, kao što je bilo u Skupštini

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju rekonstruisanog hotela "Planinka" u Kuršumlijskoj banji, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Vučić je odgovarajući na pitanje šta misli o izjavi Gljauka Konjufca da Srbi nikad neće dobiti ZSO kaže da je samo rekao ono što svi misle.

Predsednik Vučić je kazao da ne veruje u njihovo "prenemaganje u kojem oni tobož prihvataju planove u kojim bi mi trebalo da im pustimo da uđu u UN".

- A, onda će oni tobož da formiraju ZSO. Ne verujemo na reč posle 10 godina laži. To je očekivana izjava, očekivana reakcija i čestitam im na tome što su konačno bili iskreni. Znam da godinama nikada nisu planirali i ne planiraju da formiraju ZSO. A sada da vidimo šta će da rade Amerikanci, Evropljani i svi ostali - kazao je predsednik.

Poručio je da ako misle da o nečemu ozbiljno razgovaraju, onda mora prvo da se implementira Zajednica srpskih opština u potpunosti u skladu sa četiri sporazuma već potpisana i prihvaćena u Briselu.

Mnogo uloženo u Toplicu, pruga od marta iduće godine

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara o pruzi istakao da će pruge biti i da će ona biti završena do marta sledeće godine.

- Sada se radi na mnogo novih i rekonstrukcija pruga i pretvaranja u brzu prugu da bi se spojio Niš sa sa Beogradom i Preševo sa Nišom i Dimitrovgrad sa Nišom, da bismo imali brzu prugu od Subotice do Preševa i Subotice do Dimitrovgrada - rekao je Vučić.

Vučić je dodao i da nikada nije zadovoljan, ali smatra da je Kuršumlija mnogo razvijenija nego ranije, danas je otvoren hotel u Kuršumlijskoj banji, mnogo urađeno u Lukovskoj banji, otvorena je nova fabrika Jugoimport SDPR, a do jula ili avgusta biće i fabrika trikotaze.

- Napravili smo sve što je moglo relativno brzo, a samo u dve banje uloženo je četiri miliona evra - naveo je Vučić i najavio da će u Toplici biti izgrađen velelepni autoput, a da se radi i na gasovodu.

Napomenuo je da će biti obnovljene i škole, a u drugu fazu izgradnje bolnice biće uloženo 50 miliona do 90 miliona evra, što će biti najveća investicija za čitavu Toplicu.

- Prebacili smo i više vojnika u Kuršumliju - kazao je Vučić i dodao da je u Kuršumlijsku i Lukovsku banju uloženo 4 miliona evra.

Vučić je rekao da u državi koja ide napred, koja gura, kada se jedno završi, ide se u drugo.

- Je li vam se pohvalio neki vojnik? Danas su dobili plate 25 odsto uvećane... Narod ne govori kada je lepo - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je plata u Kuršumliji povećana za 80 odsto.

- Mnogo je bolje, ali nije dovoljno, a mnogo će se promeniti na radost svih građana Srbije - poručio je Vučić.

O SPS-u i Dačiću

Odgovarajući na pitanje novinara o razgovoru sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem rekao da su pričali sat vremena i dodao je je razgovor bio dobar.

– Obavili smo pristojan razgovor, razgovarali o ciljevima. Nije Dačić predlagao da me hapse, već Đilasov kum. Kad vam neko želi Gadafijevu sudbinu, šta da očekujete. Što se tiče napada, zašto svi tuku mene, pa nisam ja glup da mi se objašnjava, ja znam objašnjenje. Naše je da vodimo državu na pristojan način i država mora da bude ispred svih naših partikularnih interesa - istakao je Vučić.

O poređenju Srbije sa Korejom o čemu je govorio Hil

Vučić je povodom pristupa Kristofera Hila rekao da nije on rekao da će Srbija da bude Severna Koreja, nego da je sve malo izvučeno iz konteksta.

O Gradskoj bolnici u Nišu

Odgovarajući na pitanje o Gradskoj bolnici u Nišu Vučić je rekao da se o tome razmišlja, ali da još mnogo toga mora da se uradi.

– To je inače potrebno, da ne ide Klinički centar ko je iščašio ruku, koga boli zub, da imate međustepen. Da, radimo na tome. Prvo moramo u Kragujevcu, u Vojvodini, u Beogradu GAK, oko onkološke klinike ima dosta rada… Moramo i taj problem da rešimo. Znamo za problem. Ana ima bolji pregled nego ja. Ja sam otvorio 7 fabrika u Nišu, ali imaćemo novih stvari. Radimo na rekonstrukciji, gradićemo i nov toranj oko aerodroma u Nišu. Niš je poput Čačka postao centar – ističe Vučić.

Vučić je dodao da su u toku radovi na autoputu ka Sofiji i da će on biti gotov za oko godinu i po dana.

- Tako ćemo imati autoput sve Istanbula, i Plovdiva, to će ozbiljno podići Niš, privući će i mnogo investitora. Očekujem dobre vesti za Niš, ali je potrebno da povećamo i budžet grada. Novi Sad nije mnogo veći od Niša ali ima daleko veći budžet, tako da moramo mnogo više da ulažemo u Niš - zaključio je Vučić.

O ekstremistima

– Što se tiče ekstremista što su organizovali kampanju, idu po Srbiji da ubede ljude da sam dao 2 miliona dolara Hilari Klinton. Izaći ćemo sa tim da vidite o kakvim je lažovima reč. Ja ću da se borim radom, pobediću ih istinom, kao što je bilo u Skupštini. Plašim se da neće me skoro zvati opet da odem tamo, da ne bi prošli kao bosi po trnju. A i ovo je slobodna zemlja, svako priča šta hoće - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

O pozivu Borelja u Brisel

Predsednik Vučić izjavio je danas da može jedino da ide turistički u Brisel sve dok ne bude osnovana Zajednica srpskih opština.

Na pitanje novinara da prokomentariše najavu Žozepa Borelja da će pozvati njega i Kurtija u Brisel kako bi, kako je rekao, izgurali "plan", Vučić je rekao:

Video sam izjavu, mogu da guraju šta hoće, ali moraju da kažu šta je smisao toga, nikada nisam izbegao razgovor ni o čemu, ni po kojem pitanju - pre toga ZSO. Ako mislite da me zovete u Brisel i da me nagovorite da kažem ZSO istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega - nemojte da me zovete. Zovite me da dođem turistički, a nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Ako me zovete, obavestite me da su isporučili ZSO, kada to isporuče dolazim da razgovaram o svemu drugom", poručio je Vučić.

Napomenuo je da će doći i turistički ako hoće, kako Srbija ne bi bila kriva za nešto.

Ali, očekujte od mene da prihvatim promenu pristupa koja je već dogvorena, istakao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je Aljbin Kurti izbrojao da u Srbiji postoje 11 predsednika opština koji nisu srpske nacionalnosti, a da Srbija njima ne daje nacionalne asocijacije, Vučić je rekao da je to "budalaština i bezobrazluk".

- Kurti bi hteo da poistoveti državno-popravni status Sbije i onoga što on naziva republika Kosovo, ali mi upravo imamo razgovor zato što to nije isto. Nema šta on da razgovara o centralnoj Srbiji, imamo jednu temu o kojoj razovramo i to je jedina tema na stolu. Ali, kada je neko mislio da ima pravo da bude bahat, jer ima velike i moćne zaštitnike... Ti besmisleni trikovi ni kod mene, ni kod bilo koga drugog ko se ozbiljno bavi svojim poslom, ne prolaze - poručio je Vučić.

O objavi Bislimija i sastanku sa ambasadorima Kvinte

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao dobar razgovor sa predstavnicima Kvinte, kao i da su oni njemu rekli šta misle o Kosovu, a da je on njima rekao šta on misli o Kosovu i Metohiji.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara u vezi sastanka sa predstavnicima Kvinte kazao da su došli iz OEBS-a iz Beča i Amerikanci, Nemci, Francuzi, Italijani, Englezi, ali i njihovi predstavnici iz Srbije.

- Bio je dobar razgovor, oni su meni rekli šta misle o Kosovu, ja sam njima rekao šta mislim o Kosovu i Metohiji i tako - kazao je predsednik.