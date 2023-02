VUČIĆ ČESTITAO POBEDU HRISTODULIDISU: Odnos Republike Srbije i Kipra zasnovan je na čvrstim istorijskim osnovama

- Čestitam Nikosu Hristodulidisu izbornu pobedu! Odnos Republike Srbije i Kipra zasnovan je na čvrstim istorijskim osnovama. Uveren sam da će naša saradnja nastaviti da jača u korist naših građana i kompanija - napisao je Vučić na Tviteru.

Congratulations @Christodulides on your election victory! The relationship between the Republics of Serbia and Cyprus is based on solid historical foundations. I’m confident that our cooperation will continue to strengthen, directly benefiting our citizens & business communities.