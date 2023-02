'DONEO SAM ODLUKU VAŽNU ZA NAPREDAK' VUČIĆ O VOJSCI SRBIJE: Sve to zahteva ogromna ulaganja, ali, ta vojska će PODIĆI NOVE GRADOVE! (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će se nastaviti dalji rad na jačanju Vojske Srbije, kao i to da će se podići standard žandarmerije, koja je pri ministarstvu unutrašnjih poslova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon svečane Sretenjske akademije u Kragujevcu odgovarao na pitanja novinara.

ODLIKOVANJA

Vučić je rekao da je danas nacionalni i državni praznik i da želi da bude umeren, dodajući da oni koji više ne znaju kako da napadaju, samo izmišljaju stvari.

Predsednik je potom, govoreći o opoziociji i najnovijim napadima rekao da dokon pop i jariće krsti.

- Uvek sam se trudio da dodelom ordenja nagradim one koji su svojim trudom i radom to zaslužili. Nekada ima onih koji su mi ideološki bliski, nekada ne, i nikada neću po tom pitanju donositi odluku o odlikovanjima - rekao je Vučić.

ZEMLJOTRESI

Predsednik je, kada su zemljotresi u pitanju, rekao da je mogao da vidi neverovatne teorije po tom pitanju, kao na primer da je CIA organizovala zemljotres u Turskoj.

- Dolazimo do zaključka da nije pitanje u broju lajkova, već je pitanje nivoa ozbiljnosti i odgovornosti. Onaj ko će da preti dobiće najviše lajkova, a onaj koji će da vodi odgovornu politiku, taj ne može da dobije ni jedan lajk - rekao je Vučić.

Kako kaže, država ne trpi avanturiste i avanturizam.

- Avanturizam ne smatramo dobrim za Srbiju, ali da ih napadamo nećemo nikada - rekao je Vučić potom - dodao je.

Zamolio bih medije da ne budu istovremeni tužioci i sudije. Sloboda medija i izražavanja može da postoji, a krivičnu prijavu može svako da podnese, dodao je Vučić, govoreći o medijima.

- Ne mislim da je rešenje u hajci koja se vodi, niti glorifikaciji - rekao je predsednik.

VOJSKA SRBIJE

Vučić je potom govorio o vojsci Srbije, dodajući da je ona nekada bila sistematski uništavana, i da je teško bilo vratiti je na polođaj na kom je nekad bila.

- Znam sa čime se suočavamo, znam svaki granatu, raketu, svako vozilo, guseničar, četvoročkaš, školski avion, helikopter, pa do dronova. Imajući sve to u vidu, doneo sam odluku koja je važna za napredak, dalje jačanje i snaženje Srbije. Sve to zahteva ogromna ulaganja, ali, ta vojska će podići nove gradove, standarde žandarmerije. Reč je o veoma važnoj odluci. A onda kada vidite da neko napiše da Vučić pravi svoju gardu, vidite da niko ništa ne razume - dodao je predsednik.

NAPADI OPOZICIJE

Uvek je lakše reći nešto negativno nego pozitivno, i to je bolest koja nas je ophrvala, rekao je Vučić.

- Morate da imate u vidu da su Beograd na vodi najsolidnje građevine u Srbiji, jer su temelji i šipovi rađeni pod strahovitim nadzorom. Postojala je reviziona komisija koja je oštro sagledavala sve aspekte - dodao je Vučić potom.

Više nije problem u požaru i poplavi, već neko koga možete da uhvatite za gušu, navodi predsednik, pa nastavlja:

- Koju god zemlju da je pogodio zemljotres, bilo bi slično. Pa u Americi bi sve kuće popadale. Ne razumem smisao. Neka zgrada jeste pala, neka nije. Zavisi da li je bila na klizištu. Sutra treba da bude poplava, pa krivi su oni koji je nisu sprečili.... Gleda se samo da nekome šiju zavrnemo, i zato su našli Beograd na vodi. A napali ste jednu od najboljih gradnji, jer ne znate kako da oprostite nečije velike rezultate - navodi Vučić.

Vučić je potom govorio o Ričardu Grenelu, dodajući da ga Vlada ne plaća, što je upitao novinar portala N1.

- Obmanjvali ste javnost milion puta, to radite i sada. On je čovek koji ima balansiran odnos prema Prištini i nama. Uvek je hteo da čuje, da sasluša našu stranu. Uvek se zalagao za mir, da se čuje glas Srbije. Vama sa N1 su uvek pare u planu - rekao je Vučić za kraj.

