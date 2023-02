Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je da je izvoz IKT sektora u 2022. godini porastao za 45 odsto u odnosu na 2021. godinu.

- Odlične vesti za Srbiju: prema zvaničnim podacima, izvoz našeg IKT sektora u 2022: 2,692 mlrd evra (rast od 45% u odnosu na 2021)! Obzirom da smo uvezli IKT usluga u vrednosti od 732 mil evra, imamo suficit u razmeni IKT usluga od skoro 2 milijardi evra (+48,8% u odnosu na 2021)! Kao premijer, Aleksandar Vučić je 2016. formirao Savet za IT sa ciljem: do 2022. trgovinski saldo IKT sektora = 1,5 milijardi evra. Tada su nam pričali da je to nemoguće, da su to prazne priče. Cilj smo ispunili i prebacili: saldo skoro 2 milijardi evra! Nema praznih priča, samo rad i borba! - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

