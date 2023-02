PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO: Ljudi odlično znaju ko se bori za našu Srbiju i naš narod (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je odgovarajući na pitanja novinara u Minhenu prokomentarisao izjavu Zdravka Ponoša o takozvanom Kosovu.

Naime, reakcija Srbije 2008. kada je proglašena nezavisnost stala je sada u 45 sekundi, u studiju N1 je bio tadašnji načelnik Generalštaba Zdravko Ponoš. Kada ga je voditeljka upitala šta se očekivalo od njega i vojske, on je samo kratko rekao "Nismo imali nikakve instrukcije, Boris Tadić je bio van zemlje."

- A inače bi on junak, preduzeo nešto, čime? Ili bi on preduzeo nešto. Mi imalo navalu junačenja u Srbiji i to od onih koji su uvek bili sve sem junaci. To su sve ljudi koji su učestvovali u najtežim i najgorim odlukama i za KiM i za Srbiju, koji su smanjivali stopu zaposlenosti. Da ne pričamo o tome da su topili tenkove, u Češkoj su topljeni, kao što su strele, ose, zolje uništavane za 156 dolara po komadu, one vrede mnogo mnogo više. Čime da krenu, a šta da urade? Što ništa nisu uradili 2004? A što su 2009. nas vratili iz UN u EU, što su 2010. insistirali na onakvom pitanju za Međunarodni sud pravde. Što su 2011. postavili granicu na Jarinju i Brnjaku? Ti ljudi, koji govore da su tobože zabrinuti, nisu oni zabrinut. Oni su zabrinuti za sebe i za svoje stolice. Ljudi znaju ko su oni koji se bore, znaju ljudi ko su oni koji su u ringu, jer moraju da budu u tom ringu da bi se borili za svoju zemlju i za svoju Srbiju - poručio je Vučić iz Minhena, a video je objavljen na Instagram nalogu "avucic".