Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić kaže da je završen formalni deo vezan za prvu liniju beogradskog metroa, a u narednom periodu će se definisati gde će se stanice nalaziti. Kako Šapić objašnjava, tačne lokacije se mogu pomerati, u zavisnosti od terena.

METRO

- Prvo se rade stanice odozgo, pa kreće krtica koja buši tunel za metro, i ono što je zanimljivo je da je skupština bila neophodna, da bi se ta mašina naručila, a koja se posebno pravi za specifično područje, za taj metro koji se radi, ili tunel koji se buši. Ona bi trebala za godinu ipo dana da krene da buši, a do tada će stanice da budu gotove. Ta 2028. godina nije daleko, a ni 2030. Za sada sve ide po planu, i nadamo se da ćemo tada imati dve linije gotove - rekao je on.

Kako kaže, ispod zemlje se susrećemo sa različitim stvarima, i zato sve mora biti precizno odrađeno i provereno.

- Radovi na Makišu će biti vidljivi uskoro, Depo se uveliko radi, i biće prilike da se govori o tome. Metro postaje naša realnost, to će da promeni sliku države, Beograd... Beograd je grad koji saobraćajno ne može da funkcioniše bez metroa. Ne postoji grad u Evropi koji je kao Beograd, da nema metro. I kada me ljudi pitaju kako će da se reše gužve, odgovor je uvek metro.

Kasnije se u metro uklapaju tramvaji, trolejbusi i autobusi, objasnio je Šapić.

- Kada sam živeo u Moskvi, a svi znamo kakav je njihov metro. Tamo se rukovodite prema metrou, i čak i kada prodajete metro, vi se prema tome bazirate - objašnjava gradonačelnik, dodajući da će metro suštinski promeniti Beograd.

Završena je jedna od formalnih stvari, i ubrzo će Beograđani početi da viđaju stanice o kojima smo govorili, dodao je on.

MANJE ZAGAĐENJE PRESTONICE

- Biće manje zagađenja zasigurno. Imamo i taj tunel koji se buši kod Požege, praviće se tunel i kod Ekonomskog fakulteta do Despota Stefana, praviće se i produžetak Savskog mosta... Kada napravimo i kružni tok od Nikole Tesle do Vladimira Popovića, biće mnogo lakše. Vi tada skidate zagađenje za 14 odsto u samom centru. To će biti jedan od najznačajnijih projekata u poslednjih 40 godina... Danas, da biste stigli do Karaburme, Zvezdare, od Novog Beograda, imate dve trase. Pančevac ili Auto-put, a sada ćete to moći za nekoliko minuta - navodi Šapić.

U junu kada se razmontira most, rok da se napravi novi je dve godine, otkrio je Šapić.

- 2026. je gotov most, 2028. je gotov tunel, a 2030. je gotova prva linija metroa, a to je drugi grad, potpuno novi grad - nastavljao je Šapić.

PEŠAČKO-BICIKLISTIČKI MOST

Govoreći o Novom Beogradu, Šapić kaže da je to teren podesan va vožnju bicikla i rekreiranja, međutim, kako kaže, Srbima nije u kulturi da budu fizički aktivni u tom smislu, da bi na posao išli upravo biciklom.

- Morate da uzimate u obzir sve faktore. Ne možete samo da izrazite želju. Ja nikoga na Novom Beogradu nisam video da na posao ide biciklom. Ništa ih ne sprečava. Veliki broj njih sa druge strane, voli da vozi bicikl, i u svetu toga se pravi pešačko-biciklistički most - najavio je gradonačelnik.

Sada može da se krene u projektovanje, i očekujem do kraja godine da se završi taj plan i projekat, dodao je Šapić.

IZMEŠTANJE ZOLOŠKOG VRTA

Govoreći o pojedinoj grupi građana koja je protiv metroa, pešačkih mostova, mostova i slično, Šapić kaže da do sada nije čuo nijedan pravi argument. On se dotakao i pitanja izmeštanja Zološkog vrta:

- Ja sam posle mesec dana od kako sam postao gradonačelnik počeo da prikupljam podatke. Ovo je tema o kojoj se govorilo 10 godina... Vuk Bojović je želeo da ga izmesti na Ratno ostrvo, a mi sada tražimo ideju sličnu tome... Zološki vrt godišnje poseti 40.000 ljudi, a na Adu uđe za vikend 200.000 ljudi. Gde će ZOO biti više na usluzi građanima? O uslovima za životinje da ne govorimo... Obezbedili smo prostor od 20 hektara - rekao je Šapić.

