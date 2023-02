VUČIĆ: Japanski Nidek u maju otvara fabriku u Novom Sadu

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas, na otvaranju nove fabrike nemačkog Kontinentala u Novom Sadu, da će u maju u tom gradu biti otvorena i fabrika japanskog Nideka.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje koliko Srbija može da prati poskupljenje procesa proizvodnje u Evropi i svetu i koliko to utiče na održivost velikih investicija, rekao da to remeti neke planove, ali da je za Srbiju od suštinskog značaja da podiž rast i time jača svoju ekonomiju.

Vučić je objasnio da kada skoči cena nafte, raste i cena bitumena, asfalta, da to utiče na gradnju puteva i pravi probleme.

On je dodao i da američki FED i Evropska centralna banka podižu kamatne stope, što će da usporava rast, ali da Srbija mora da se "bori" protiv toga.

- I naše referentne kamatne stope su visoke, ali spuštajući inflaciju, moramo da idemo u usiljeni rast, na silu rast i da investiramo i preko onoga što možemo da se pružimo, da bismo podižući rast podizali snagu naše ekonomije - istakao je Vučić.

On je rekao da je od suštinskog značaja da ako Evropa raste do jedan odsto godišnje narednih nekoliko godina Srbija treba da ide preko 2,5 odsto.

- Time dramatično smanjujemo razliku u odnosu na zemlje ispred nas - rekao je Vučić i dodao da je u Bugarskoj u decembru prosečna plata bila 778 evra, što je za 60 evra više nego u Srbiji, ali da bi u januaru i martu mogla da bude, kako je rekao, "tu negde".

To je zemlja EU koja je primila 60 milijardi evra podrške EU, na naših dve milijarde, napomenuo je Vučić i dodao da treba imati u vidu koliko se onda Srbija uspešno bori.

Kaže da istovremeno treba raditi na makro planu, kao i na monetarnom i fiskalnom delu, ali i da ministri treba više da troše sredstva iz budžeta, jer to znači da se realizuju projekti.

- Ja uvek ističem probleme, danas je veliki dan i strašan signal za Novi Sada i za budućnost Novog Sada - rekao je Vučić.

On je dodao i da uvek kaže kada neko protestuje zbog gradnje da treba još snažinije raditi, jer to znači da vredi da radite.

- Zamislite da smo propustili pa da nemamo Kontinentl, da nemamo most, da ne izaberemo nezavisno pravosuđe - primetio je Vučić i dodao da će se u Novom Sadu raditi po planu i još jače nego do sada, i da će sa dolaskom japanskog Nideka u maju taj grad preteći Beograd proporcionalno po budžetu.

Autor: