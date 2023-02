MARTINOVIĆ: Nastavljamo sa politikom pomoći i razvoja Srbije

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović potpisao je ugovore o dodeli sredstava iz Fonda za međuopštinsku saradnju, sa predstavnicima gradova Beograd, Niš, Loznica i Leskovac i opština Ruma i Šid, kao vodećih partnera na projektima.

Svečano potpisivanje ugovora, kome su prisustvovali gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović i šef Odeljenja za demokratsko upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju Melina Papageorgiu Tripolini, održano je u Naučno-obrazovnom kulturnom centru "Vuk Karadžić" u Tršiću, kod Loznice.

Obraćajući se prisutnima, Martinović je istakao da su ugovori potpisani sa šest jedinica lokalnih samouprava kao nosiocima projekata, pri čemu su u svakom od ovih projekata još određeni broj jedinica lokalne samouprave i to iz različitih delova Republike, od Vojvodine, preko Podrinja, Beograda, Novog Sada, Niša, do Gadžinog Hana.

"Nastavljamo sa jednom politikom pomoći i razvoja cele Republike Srbije i svih jedinica lokalne samouprave. Današnji događaj pokazuje da je moguća veoma uspešna saradnja, sa jedne strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlade Republike Srbije, naših prijatelja iz Švajcarske kancelarije za razvoj, odnosno Švajcarske Vlade, i naših kolega iz različitih jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji", rekao je Martinović.

Prema njegovim rečima, to pokazuje da sinergija i zajednički rad države, naših međunarodnih partnera i jedinica lokalne samouprave može da bude itekako na korist svih građana u lokalnim samoupravama sa kojima smo danas potpisali ugovore.

"Mi ćemo sa ovom praksom da nastavimo i dalje i potrudićemo se da na ovaj način pomognemo i drugim jedinicama lokalne samouprave zato što je politika i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji danas u Novom Sadu otvara drugi pogon Kontinentala, i politika Vlade Republike Srbije, samim tim i politika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da ulažemo i pomažemo svim delovima Srbije i svim građanima Republike Srbije bez obzira gde žive, od Subotice do Vranja, od Loznice do Negotina, i bez obzira na to a da li dolaze iz sredina koje su etnički homogene ili etnički mešovite", istakao je Martinović.

Martinović je ukazao da su danas potpisani ugovori i sa opštinama u kojima pored Srba žive i Bošnjaci, odnosno pripadnici drugih nacionalnih zajednica.

"Sve to zajedno kad se uzme u obzir pokazuje da ne samo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nego da je politika celokupne države i predsednika Republike i Vlade, usmerena ka tome da se Srbija ekonomski razvija, da se razvijaju podjednako svi delovi Republike Srbije i da se pomaže svim građanima, bez obzira iz kojih delova Srbije oni dolaze odnosno u kojim delovima Republike Srbije žive i naravno, bez obzira na njihovu etničku ili versku pripadnost. Za nas su sve jedinice lokalne samouprave i svi građani koji u njima žive podjednako važni i vodićemo brigu o svima njima kao što smo to činili i do sada", istakao je Martinović.

