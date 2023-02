MILOVANOVIĆ: Ti koji pričaju o IZDAJI su najveći propagandisti i izdajnici: Samo riču i viču, nije im interes Srbija

Tokom posete predsednika Srbije Aleksandara Vučića Briselu, gde razgovara sa najvišim evropskim i američkim predstavnicima, u toku je specijalna emisija na TV Pink.

Tokom emisije, govorilo se o tome šta se očekuje od sastanaka u Briselu, ali i reakcijama opozicije na iste:

Direktor ”Srpskog telegrafa” Saša Milovanović je istakao da su desničari i malograđanisti deo javnosti koji žele da se Srbija sudari sa zidom, kako bi došli na vlast.

– To je tragedija srpskog naroda, dela tih političara, koji su neka vrsta propagandista za svoje i strane potrebe. I kada oni za nas pričaju da su propagandisti oni su za sve, osim za Srbiju. Imate one koji se kunu u Rusiju, draža im je od Srbije… Imate čoveka na ulici koji stiže sa puškom, šta tu da se očekuje? Malograđanisti, lažni ekolozi i ostali se kunu u zelenu agendu, želeli su da budu vlasnici hidroelektrana. Imate u sredini svega toga Vučića i deo velike javnosti – priča on.

Ti koji pričaju o izdaji su najveći propagandisti i izdajnici, rekao je on.

– Jeremić je dobio pohvalu u albanskim medijima. Njegova glupost koja je bila sa onim pitanjem dobija na značaju. Mi mislimo, to je glupost, a onda imamo afere sa Hanterom Bajdenom. Taj čovek je promoter kosovske nezavisnosti, njegovo pitanje tada dobija drugu dimenziju – objašnjava on.

– Kada imate takve bukače, koji samo viču i riču koji nemaju niakav srpski interes, oni vam danas otežavaju položaj u Briselu. Da je to bilo dobro, ne bi možda ovoliko teško bilo – naveo je Milovanović.

